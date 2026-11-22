El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo un contundente resultado contra las estructuras armadas ilegales en el oriente del país. A través de su cuenta en X, confirmó la captura de tres presuntos miembros del ELN en el departamento de Santander, tras una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía.

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La ofensiva, denominada Operación Olimpo, permitió la captura en Cerrito y Concepción de los alias Cosa Mala, Chucho y La Negra, presuntos integrantes de la comisión Martha Cecilia Pabón del ELN.

A esta célula se le atribuyen extorsiones y rentas criminales por unos 150 millones de pesos mensuales en la región. Además, estarían vinculados con la quema de vehículos de servicio público y de transporte de carga.

Así se desprende del prontuario de alias Cosa Mala, quien está relacionado con la quema de buses de la empresa Líneas Concorde y el uso de explosivos en la zona del departamento.

“Los capturados se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder ante la justicia por los delitos que se les imputen. No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y extorsionando a los colombianos”, señaló el presidente de la República.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también se pronunció sobre la captura de estas personas, destacando que con este resultado se frena la extorsión, la intimidación a viajeros y los ataques contra el transporte público, como el ocurrido el 12 de mayo y el 17 de octubre en el páramo Almorzadero.

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“Gracias a la Acción Unificada entre autoridades municipales y departamentales, la inteligencia militar y policial de Quinta Brigada del Ejército, la Policía de Santander, el CTI y la Fiscalía Seccional Santander, se logró dar este resultado”, resaltó Díaz.

El mandatario departamental aseguró que “seguiremos actuando con autoridad, apoyando la Política de Seguridad del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para seguir brindando seguridad en el Gran Santander”.

El jefe de Estado también confirmó este domingo la muerte de cinco integrantes de la estructura criminal del ELN comandada por alias Bertha, en la vereda La Elsa, municipio de Dagua, Valle del Cauca.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el presidente de la República informó sobre los resultados de la operación Neptuno en contra del frente Luis Carlos Cárdena Arbeláez del grupo delincuencial.

“El balance deja cinco narcoterroristas dados de baja. Con este golpe contundente eliminamos el 25 % de los integrantes de esa estructura, golpeando de manera directa el componente armado y de seguridad de su cabecilla, alias Bertha, por quien se mantiene la recompensa de casi 800 millones de pesos”, comentó.