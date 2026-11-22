El jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, confirmó la muerte de cinco integrantes de la estructura criminal del ELN comandada por alias ‘Bertha’, en la vereda La Elsa, municipio de Dagua, Valle del Cauca.

La advertencia de Abelardo De La Espriella tras ataque que dejó un militar muerto en Cesar: “Los van a pagar con sangre”

A través de un video compartido en sus redes sociales, el presidente de la República informó sobre los resultados de la operación Neptuno en contra del frente Luis Carlos Cárdena Arbeláez del grupo delincuencial.

“El balance deja cinco narcoterroristas dados de baja. Con este golpe contundente eliminamos el 25% de los integrantes de esa estructura, golpeando de manera directa el componente armado y de seguridad de su cabecilla, alias Bertha, por quien se mantiene la recompensa de casi 800 millones de pesos”, comentó De La Espriella.

El presidente informó que, aparte de dar de baja a los miembros del grupo criminal, también se realizó la incautación de varios armamentos y municiones, entre ellos, seis fusiles, una arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

El resultado del pasado 21 de noviembre se suma a la neutralización previa de alias ‘Marcos Pacífico’, cabecilla militar del frente de guerra suroccidental, afectando la capacidad de mando y combate de estos grupos delicuenciales y a la vez frenando su expansión armada en el Valle y el Pacífico.

“La amenaza persiste, pero no vamos a ceder. Ratificamos el compromiso del Estado de proteger a la familia, a los campesinos, a los transportadores y comerciantes, haciendo prevalecer la autoridad y la ley en todo el territorio nacional”, comentó De La Espriella.

Los resultados previos de la Fuerza Pública

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, compartió el balance de los resultados que ha llevado a cabo el Ejército Nacional entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre. Los siguientes resultados fueron los siguientes:

1.455 afectaciones a los grupos narcoterroristas.

a los grupos narcoterroristas. 14 criminales golpeados por día .

. 1.037 capturados .

. 158 muertos en desarrollo de operaciones.

en desarrollo de operaciones. 260 sometimientos .

. 115 menores de edad recuperados.

Para el ELN, los resultados fueron:

357 afectaciones .

. 291 capturados .

. 51 muertos en desarrollo de operaciones.

en desarrollo de operaciones. 292 % de aumento en las afectaciones.

“¡No hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública! A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar todo el peso de la ley. Felicito a nuestros soldados y policías por este resultado en defensa de la vida y la seguridad de los colombianos”, declaró el presidente