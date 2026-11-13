A Keiner José lo picó un mosquito y hoy tiene su pierna muy inflamada: le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella

Keiner José Granados Sarmiento vive un verdadero drama debido a una enfermedad que comenzó con una simple picadura de mosquito y que hoy lo tiene en una situación compleja.

Científicos colombianos sorprenden en Brasil, ¿qué tecnología desarrollaron para tratar enfermedades genéticas?

De acuerdo con lo que ha contado su mamá, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, cuando su hijo tenía 10 años sufrió una picadura que le desencadenó una inflamación en el pie.

En un principio, pensaron que no se trataba de algo de gravedad, pero poco a poco la hinchazón se extendió por toda la pierna, algo que con el pasar de los años ha ido creciendo.

Ante lo que estaba pasando, la familia acudió a los médicos para tener una explicación más clara. En un principio, les dijeron que se trataba de un edema, pero no lograban identificar qué estaba generando todo.

Ya en el 2023, en la Fundación Cardiovascular le realizaron varios exámenes y allí se logró establecer que lo que tenía Keiner José es una filariasis linfática, lo que posteriormente también confirmó la Universidad del Rosario.

De acuerdo con la página oficial de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, esta “es una enfermedad transmitida por vectores causada por Wuchereria bancrofti. En la filariasis bancroftiana, pueden producirse anomalías genitales debido a la inflamación crónica de los vasos linfáticos y la obstrucción de los vasos aferentes”.

Esto es precisamente lo que le ha pasado al joven, ya que la situación ha generado que el tamaño de su pierna se aumente de manera considerable. Además, todo esto le ha traído dolores de espalda y la columna, debido a que tiene que soportar un peso considerable.

¿Recuperar la pigmentación de la piel podría ser posible?: Europa aprueba tratamiento oral contra el vitíligo

La enfermedad ha impedido que Keiner lleve una vida normal, ya que actividades simples como caminar o ponerse unos zapatos se le dificultan. De hecho, ha tenido que estudiar de manera virtual.

Los esfuerzos se están centrando en un tratamiento para el joven, algo que está siendo muy complejo en Colombia y por lo que la familia ha acudido a Ciudad de México, donde ya han tenido consultas de manera virtual con un especialista.

En medio de esta situación, el joven le hizo un llamado a Abelardo De La Espriella para que los apoye junto a su Gobierno. “Presidente, mírenos a nosotros los jóvenes”, dijo.

Así está la pierna izquierda del joven. Foto: @BLUSantanderes

“Yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, agregó.

El objetivo es reunir 90 millones de pesos para poder cubrir el tratamiento en México, con el objetivo de que Keiner José pueda llevar una vida normal.

Por lo mismo, el joven y su familia también le han hecho un llamado a toda la comunidad para que les ayuden a alcanzar esta meta. Para ello, adelantarán una jornada solidaria el próximo 27 de noviembre en el parque Camilo Torres de la ciudad de Barrancabermeja.