Cañón del Chicamocha, la joya geológica de Colombia que conquista el mundo: así logró entrar a una exclusiva lista internacional

El Cañón del Chicamocha, uno de los paisajes más representativos de Santander, acaba de alcanzar un reconocimiento internacional.

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) lo incluyó entre los 100 nuevos Sitios de Patrimonio Geológico más importantes del mundo, una selección que destaca lugares excepcionales para comprender la historia y evolución de la Tierra.

El anuncio se conoció este viernes 6 de noviembre de 2026, durante un encuentro internacional de patrimonio geológico que se desarrolla en Portugal.

Detrás de esta distinción hay cerca de cuatro años de trabajo científico y una alianza entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El reconocimiento no responde solamente a la belleza del paisaje. La IUGS selecciona lugares que tienen un valor científico excepcional y que permiten estudiar procesos fundamentales para entender cómo se ha formado y transformado el planeta.

En el caso del Cañón del Chicamocha, sus características geológicas lo convierten en un referente para la investigación. Tiene más de 200 kilómetros de extensión, profundidades cercanas a los 2.000 metros y formaciones que conservan evidencias de procesos ocurridos hace más de 1.000 millones de años.

Uno de los elementos destacados es su paisaje morfotectónico, relacionado con la actividad de estructuras geológicas como la Falla de Bucaramanga y los procesos de erosión que han moldeado el territorio.

El Cañón del Chicamocha se destaca por su riqueza geológica. Foto: Michele - stock.adobe.com

Además, en esta zona se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga, un fenómeno de especial interés para los investigadores que estudian la actividad sísmica y el comportamiento de la corteza terrestre.

La inclusión del cañón en el listado fue resultado de un proceso de investigación y postulación liderado por la UIS, con la participación del Servicio Geológico Colombiano.

Según explicó el geólogo Luis Carlos Mantilla, docente de la UIS, las gestiones comenzaron hace casi cuatro años con el propósito de conseguir que este territorio hiciera parte de los sitios de patrimonio geológico reconocidos internacionalmente.

El camino no fue inmediato. La primera postulación, presentada en 2024, no prosperó porque necesitaba corregir algunos aspectos técnicos.

El equipo científico realizó los ajustes y volvió a presentar la candidatura para la selección de 2026.

La evaluación contó con expertos internacionales y un proceso técnico riguroso. Finalmente, el Cañón del Chicamocha fue incluido en la tercera entrega de los 100 nuevos Sitios de Patrimonio Geológico de la IUGS.

El reconocimiento también tiene importancia para las poblaciones que habitan el área de influencia del cañón.

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El territorio comprende 17 municipios de Santander: Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca.

Para los investigadores, la distinción representa una oportunidad para fortalecer el turismo especializado, especialmente el relacionado con la geología, la naturaleza y la educación ambiental.

El propósito es que los visitantes conozcan los procesos naturales que dieron origen a sus montañas, rocas y formaciones.

Aunque el reconocimiento de la IUGS representa un logro internacional, el proyecto tiene una nueva meta: conseguir que el Cañón del Chicamocha sea declarado Geoparque Mundial de la Unesco.