Autoridades revelan hipótesis clave de accidente en el Chicamocha: conductor cayó 400 metros y murió

La caída de una camioneta al cañón del Chicamocha, registrada en la tarde del miércoles 30 de abril de 2026 a la altura del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), dejó una persona muerta y encendió las alertas sobre lo ocurrido en los segundos previos al siniestro.

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De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el conductor se movilizaba solo cuando perdió el control del vehículo en un sector de la vía caracterizado por curvas pronunciadas y un alto nivel de complejidad para quienes transitan por allí. El automotor se salió de la carretera y rodó cerca de 400 metros por el abismo, provocando la muerte inmediata del hombre.

En medio de las investigaciones, autoridades revelaron una hipótesis que empieza a tomar fuerza: un posible microsueño. Este fenómeno, asociado al cansancio extremo, puede hacer que una persona pierda la conciencia por breves segundos, tiempo suficiente para dejar de reaccionar al volante, especialmente en carreteras exigentes como esta.

No obstante, esta no es la única línea que se analiza. Los investigadores también revisan si una falla mecánica o un error humano pudieron incidir en el accidente. Para ello, se adelantan inspecciones técnicas al vehículo siniestrado y estudios detallados del punto exacto donde ocurrió la caída, con el fin de determinar si hubo factores externos que influyeran en la pérdida de control.

El caso volvió a poner en evidencia la complejidad de este corredor vial, frecuentado por turistas por su atractivo paisaje, pero reconocido por sus condiciones exigentes y riesgos en la carretera.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente en trayectos largos, durante jornadas extensas de conducción o cuando hay señales de fatiga.

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Además, se conoció que en este tipo de vías los conductores deben mantener velocidad moderada y una atención constante, debido a la presencia de curvas cerradas, cambios de nivel y zonas sin barreras de contención en algunos tramos, lo que aumenta el riesgo en caso de cualquier descuido.

Este accidente se suma a un panorama preocupante en materia de seguridad vial. Según cifras recientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, miles de personas pierden la vida cada año en las vías del país, siendo el error humano y la fatiga factores recurrentes en este tipo de tragedias.