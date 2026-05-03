“Disfrazar” camionetas blindadas como vehículos oficiales, la modalidad para traficar estupefacientes en Cundinamarca

Luego de que el llamado cartel de la Unidad Nacional de Protección quedara al descubierto cuando varios vehículos asignados a esquemas de protección fueron usados para traficar estupefacientes, los narcotraficantes optaron por disfrazar vehículos particulares de camionetas oficiales y así tratar de evitar los controles de las autoridades.

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La modalidad de disfrazar vehículos particulares en oficiales se expuso tras un recinto operativo de la Policía en el departamento de Cundinamarca y que dejó la incautación de más de 400 paquetes de marihuana que movilizaban en una camioneta, supuestamente de placas oficiales.

“La Policía de Cundinamarca, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, mediante labores de control realizadas en horas de la madrugada en la jurisdicción de El Paso, municipio de Ricaurte, logró la incautación de 412 paquetes, los cuales, al ser sometidos a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso aproximado de más de 412 kilogramos”, señaló el ente acusador.

Policía incautó marihuana en Cundinamarca en una camioneta gemeleada y con placas oficiales. Foto: Suministrada (API)

Aunque la modalidad, de acuerdo con las autoridades, no resulta nueva, desde hace varios años no se usaban los vehículos particulares, incluso blindados, para ponerles placas, “gemeliarlos” con los vehículos oficiales y de esta forma atravesar los controles de tránsito y seguridad que se adelantan en diferentes puntos de las carreteras.

“La Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca indicó que la modalidad utilizada para el transporte del estupefaciente consistía en el “gemeleo” de vehículos, mediante la adulteración y suplantación de placas de automotores asignados a funcionarios del Estado. Así mismo, estos vehículos son blindados por los delincuentes para evadir los controles de las autoridades”, señaló el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante Departamento de Policía Cundinamarca.

Policía incautó marihuana en Cundinamarca en una camioneta gemeleada y con placas oficiales. Foto: Suministrada (API)

En los hechos, las autoridades vieron un vehículo en la zona, intentaron solicitar a sus ocupantes, pero huyeron hacia una zona boscosa y abandonaron la camioneta.

“La sustancia estupefaciente incautada está avaluada en aproximadamente 1.000 millones de pesos, evitando la comercialización de cerca de 400.000 dosis en el mercado negro. Es de resaltar que las dos personas que se movilizaban en el vehículo, al percatarse de la presencia de las autoridades de tránsito y transporte, emprendieron la huida hacia una zona boscosa”, dijo el oficial.

Policía incautó marihuana en Cundinamarca en una camioneta gemeleada y con placas oficiales. Foto: Suministrada (API)

La Policía en Cundinamarca ha incautado 2,5 toneladas de sustancias estupefacientes. En lo corrido de 2026, han capturado a 784 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: 739 en flagrancia y 45 por orden judicial.