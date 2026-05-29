Cayó un carro cargado con media tonelada de marihuana en Bogotá: la Policía entregó detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un duro golpe al tráfico de estupefacientes en la capital del país. El teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía Antonio Nariño, reportó el hallazgo de media tonelada de marihuana que era transportada en un carro.

Tenía circular azul de Interpol y lo sorprendieron de fiesta en bar de Bogotá: así trató de engañar a los policías

De acuerdo con la Policía, en momentos que uniformados llevaban a cabo labores de patrullaje en el barrio El Restrepo, observaron un vehículo en actitud sospechosa, el cual era seguido por una patrulla de la Seccional de Investigación Criminal.

Al revisar el automotor, los policías encontraron 15 lonas con cerca de 512 paquetes que en su interior contenían marihuana, lista para ser comercializada.

Iba a mover cerca de 514 kilos de marihuana pero terminó capturado por patrullas en la localidad de #AntonioNariño, allí uniformados interceptaron un vehículo en el que transportaba este enorme cargamento con destino a Soacha.



No se pierda los detalles de esta captura. pic.twitter.com/H8ejEJ6u97 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 29, 2026

“De acuerdo con lo que se ha podido establecer, esta droga, con un peso aproximado de 514 kilogramos (cerca de 514.000 dosis), tenía como destino el municipio de Soacha y un costo en el mercado negro de 400 millones de pesos”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Además del hallazgo de la droga, las autoridades capturaron a un hombre de 29 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quedando a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos que se le atribuyen. La Policía Nacional en Bogotá, en lo que va corrido de 2026 y gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas, ha logrado incautar más de dos toneladas de marihuana”, concluyeron desde la Policía.

El pasado 22 de mayo, el coronel Jhon Zambrano también reportó que se había propinado otro duro golpe al tráfico de estupefacientes en la ciudad, al incautar cerca de una tonelada de marihuana que estaba camuflada en una casa.

Casos en 11 de los 12 delitos de alto impacto presentaron reducciones significativas durante el primer bimestre de 2026

Se trató de un cargamento de droga que estaba escondida en un inmueble ubicado en el barrio El Mirador 2, localidad de Engativá. Aseguraron que el cargamento ilícito equivalía a cerca de 250.000 dosis.

Así mismo, se informó que la diligencia de allanamiento y registro a esa casa fue posible gracias a una denuncia ciudadana.

“Desde allí se coordinaba la distribución hacia las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, así como al municipio de Soacha. Al parecer, utilizaban motocicletas bajo la fachada de domiciliarios. Con este resultado, afectamos las rentas criminales de estas organizaciones en más de 1.600 millones de pesos”, agregaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.