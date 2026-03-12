Bogotá

Casos en 11 de los 13 delitos de alto impacto presentaron reducciones significativas durante el primer bimestre de 2026

De acuerdo con las cifras reportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, la ciudad estaría mejorando en materia de contención de la criminalidad.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 5:38 p. m.
Bogotá tiene varios desafíos en seguridad.
Bogotá tiene varios desafíos en seguridad. Foto: Secretaría de Seguridad

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que los indicadores de seguridad en la capital muestran una tendencia a la baja en el inicio de 2026, tras haber recibido en 2024 una ciudad con varios delitos en aumento y con capacidades operativas debilitadas.

Bogotá enfrenta la extorsión, el secuestro y el robo. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), al comparar el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, se registran reducciones en distintos delitos de alto impacto en Bogotá.

El homicidio, uno de los indicadores más sensibles, registró una disminución del 12,5 por ciento. Mientras en el mismo periodo de 2025 se reportaron 176 casos, en 2026 la cifra bajó a 154, lo que representa 22 hechos menos. La extorsión también presentó una caída significativa. Pasó de 330 denuncias en 2025 a 47 en 2026, con una reducción de 283 casos, equivalente al 85,8 por ciento.

En Bogotá se han capturado 43 miembros de 'Satanás'. Foto: Secretaría de Seguridad

En cuanto a los delitos que afectan directamente a los ciudadanos en la vía pública, el hurto a personas cayó 38,3 por ciento. Las denuncias pasaron de 21.088 casos en los dos primeros meses de 2025 a 13.017 en el mismo periodo de 2026, es decir, 8.071 reportes menos. El hurto de celulares también mostró una disminución del 33 por ciento, al pasar de 6.262 casos a 4.175.

Otros delitos también reflejan una tendencia a la baja. El hurto a comercio cayó un 74,8 por ciento, pasando de 1.795 casos a 453. El hurto a entidades financieras se redujo completamente, al pasar de un caso registrado en 2025 a ninguno en lo corrido de 2026. De igual forma, el hurto de bicicletas disminuyó 48 por ciento, al bajar de 1.265 a 664 denuncias.

Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana. Foto: Secretaría de Seguridad

Las cifras también muestran reducciones en delitos como los delitos sexuales, que pasaron de 1.312 casos a 660, una caída del 49,7 por ciento. El hurto de automotores bajó 36,9 por ciento (de 523 a 330 casos), mientras que el hurto a motocicletas cayó 32,3 por ciento, al pasar de 733 a 496. Por su parte, el hurto a residencias disminuyó 22,3 por ciento, con 226 denuncias menos frente al mismo periodo del año anterior.

Según explicó el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, estos resultados obedecen a diferentes estrategias operativas implementadas por el Distrito en coordinación con las autoridades.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá. Foto: Lina Gasca

Entre las acciones mencionadas se encuentran la desarticulación de bandas delincuenciales, operativos interinstitucionales, las denominadas “megatomas” en puntos críticos de la ciudad, controles a la comercialización de celulares robados y la verificación de vehículos. A esto se suma el fortalecimiento de la red de videovigilancia y una mayor coordinación con las autoridades.

“El trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, aun con un pie de fuerza muy inferior al que requiere la ciudad, ha permitido la reducción en la mayoría de los indicadores de seguridad en Bogotá”, afirmó Restrepo.

Los Tindeo, banda de microtráfico en el norte de Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad

La administración distrital aseguró que estas estrategias continuarán reforzándose durante el año con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en los delitos y mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos.