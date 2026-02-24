Bogotá

Banda de criminales efectuó robo múltiple en reconocida panadería que colinda con el Concejo de Bogotá: estos son los detalles

Los hechos se registraron durante la noche del 23 de febrero. Según las autoridades, los victimarios habían identificado un objetivo de alto valor.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 4:20 p. m.
Robo en la pastelería Romannoti
Robo en la pastelería Romannoti Foto: Semana

Un asalto armado ocurrido en la noche del lunes 23 de febrero sembró temor en una concurrida panadería del centro oriente de Bogotá, en un sector considerado de alta seguridad por su cercanía con el Concejo de la ciudad y una importante y emblemática iglesia de la ciudad. El hecho se registró hacia las 8:00 p. m. en un local de la cadena Romannoti, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

“En atención a los hechos ocurridos el día 23 de febrero en horas de la Noche, en la cual reportan el presunto hurto en un establecimiento de comercio, la Policía Nacional ha dispuesto todas sus capacidades referente a Policía Judicial para hacer la recolección de vidas de todos los elementos mateados, probatorios y evidencia física que logren esclarecer la ocurrencia del hecho”, fue el primer pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con testimonios conocidos por diario EL TIEMPO, varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas ingresaron al establecimiento y, tras intimidar a quienes se encontraban en el lugar, despojaron a clientes y trabajadores de sus pertenencias. En ese momento había cerca de 25 personas entre comensales, meseros y empleados.

Cayeron en Kennedy los de 'La Isla'
Cayeron en Kennedy los de 'La Isla' Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Una de las víctimas relató que los delincuentes portaban armas de fuego y que al menos dos de ellos tenían el rostro cubierto. “Nos quitaron celulares, joyas, tarjetas bancarias y también vaciaron el dinero de la caja”, señaló.

Bogotá

Según su versión, uno de los asaltantes incluso habría permanecido previamente dentro del local, consumiendo alimentos y observando a los presentes, lo que hace pensar a los investigadores que el golpe habría sido planeado con anticipación.

Panadería Romannoti Bogotá
Panadería Romannoti Bogotá Foto: Romannoti

El sitio del asalto se encuentra a pocas cuadras del Concejo de Bogotá y muy cerca de la iglesia San Alfonso María de Ligorio, conocida como el templo del Señor de los Milagros, una zona que suele contar con presencia constante de esquemas de seguridad debido a la afluencia de funcionarios públicos y figuras políticas.

Fuentes cercanas al caso indicaron que una de las hipótesis es que los responsables estarían siguiendo a una persona de alto perfil que se encontraba o frecuentaba el lugar. Este martes, unidades de la Policía Nacional de Colombia realizaron inspecciones y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los autores y establecer el móvil exacto.

