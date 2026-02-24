Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue herido de bala en medio de un intento de hurto en Teusaquillo, Bogotá

Durante la mañana de este martes 24 de febrero se conoció que el alcalde del municipio de Ospina, Nariño, Nixon López, fue víctima de un intento de hurto mientras salía de un hotel ubicado en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

Así fue el robo a Diana Ospina: tres transferencias y varios retiros suman más de 40 millones de pesos

Intento de hurto a Nixón López, alcalde de Ospina, Nariño, en Corferias. Foto: Semana

Según los reportes preliminares de las autoridades, los delincuentes iban detrás de una cadena de oro de alto valor que portaba el mandatario local. En medio del intento, el alcalde resultó lesionado con arma de fuego. Fue trasladado a la Clínica Colombia, donde, según información oficial, ya está fuera de peligro.

De acuerdo con la primera información de los hechos, los responsables del acto criminal habrían sido dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de cilindraje 200 en inmediaciones del sector de Corferias.

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

En la descripción de los hechos, conocida por las autoridades, quedó en evidencia que los hombres descargaron el arma sobre el alcalde y huyeron del lugar. Sin embargo, la primera hipótesis manejada por los investigadores es que se trató de un intento de hurto en el que la víctima ya había sido marcada previamente por los dos actores delincuenciales.

“Se presentó un hecho donde un ciudadano que se desempeña como alcalde del municipio de Ospina en el Departamento de Nariño resultó lesionado por arma de fuego. Esta persona fue abordada en vía pública por un delincuente, quien al parecer mediante la modalidad de atraco pretendía hurtar a esta persona”, se lee en el comunicado oficial de la Policía de Bogotá.

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

El área del tiroteo quedó cerrada con cinta policial mientras avanza la investigación. Foto: Policía de Miami-Dade

En ese mismo sentido, las autoridades aclararon que “la Policía Nacional adelanta todas las labores investigativas y recolecta todo el material de cámaras de seguridad con el fin de lograr la plena identificación y captura del responsable de este hecho. Invitamos a la ciudadanía que tenga cualquier tipo de información a suministrarla a través de los diferentes canales de comunicación o CAI más cercano“.