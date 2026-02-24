Así fue el robo a Diana Ospina: tres transferencias y varios retiros suman más de 40 millones de pesos

El retorno a casa de Diana Ospina produjo un enorme alivio en los bogotanos. Su secuestro a la salida de la discoteca Theatron despertó de nuevo el temor por el regreso a la ciudad del llamado paseo millonario, una expresión para describir el secuestro de ciudadanos con el fin de sacar de sus cuentas bancarias todo lo que sea posible.

Hasta ahora, está confirmado que Ospina fue víctima de esta forma repudiable de hurto. La mujer fue secuestrada por 19 horas, en las cuales los ladrones hicieron varias operaciones bancarias.

SEMANA confirmó con las autoridades que fueron tres transferencias a títulos de inversión por más de 25 millones. También retiros en cajeros en Ciudad Montes en varios momentos de su secuestro, que suman más de 15 millones de pesos.

Los delicuentes dejaron, además, los números en redes sociales y delincuentes aseguraban tener información para rescatarla.

Este lunes, a las 9:30 pm, el alcalde Carlos Fernando Galán fue quien le comunicó al país el regreso de la bogotana: “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador.La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares.La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente.Pronto estarán tras las rejas”.

En dialogo con SEMANA, Melquisedec Torres entregó detalles de lo que narró la mujer a su regreso. El periodista acompañó a la familia en esos momentos y fue quien tomó las primeras imágenes de la vuelta a la libertad que se conocieron este lunes.

El periodista aseguró que la mujer tomó el taxi en la calle, pues no llegó el de la aplicación y ya se le estaba descargando el celular. Agregó que fue entregada de la primera banda delincuencial a una segunda, y que estuvo secuestrada en una casa de dos niveles.

Allí estaba una persona que comandaba la operación y a quienes le decían “el jefe”. Torres agrega que cuando la presión por la búsqueda de Ospina ya es un tema naciona, a la mujer la meten en un vehículo y la llevan por la vía a Choachí. Entre las 8 y 9 de la noche, la dejan en la carretera.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

“Ella dice que estaba lloviendo, que quedó descalza y que empezó a correr hacia abajo. Algunos vehículos subían, intentó detenerlos y obviamente al verla, muchos no se detuvieron. Pero, luego, un hombre sí para, la auxilia y la lleva al CAI Mirador”, narra.

Ospina es trasladada por las autoridades a su casa, pues ella pide no ser enviada al hospital, como dice el protocolo, pues tiene dos gatas, una de ellas enferma a la que debía aplicarle un medicamento.