Policía confirmó que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, apareció y se reunirá con su familia

SEMANA conoció un nuevo video en el que se observa cómo dos hombres se subieron al taxi en el que viajaba la mujer.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:27 p. m.
Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.
Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Son varias las imágenes de cámaras de seguridad que registraron los instantes en que Diana Ospina, la mujer reportada como desaparecida, toma un taxi en las afueras del establecimiento nocturno en el sector de Chapinero, norte de Bogotá. SEMANA pudo confirmar que la mujer apareció en el municipio de Choachí, Cundinamarca y esta misma noche se reunirá con su familia.

Fuentes de la Policía se comunicaron con los familiares para informar que fue ubicada y sería trasladada de manera directa a su lugar de residencia en la localidad de Engativá. En las últimas horas se conoció un nuevo video que muestra una escena aterradora, cuando dos hombres se suben al taxi en el que viajaba la mujer.

Las imágenes muestran cómo Diana Ospina, luego de tomar el taxi en Chapinero, se desplaza hasta su residencia y prácticamente al frente, en ese momento, dos hombres que estaban en otro taxi, que seguía el vehículo en el que se movilizaba la víctima, se bajan y en cuestión de segundos abordan el taxi y en la parte donde estaba la mujer.

El video con la tenebrosa escena marca las 2.34 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero, solo unos minutos después de que tomara el taxi en el sector de Chapinero, tras salir de un establecimiento nocturno, donde compartía con algunos conocidos. El primer video reveló el momento exacto en que tomó el taxi.

Este lunes y a través de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que la desaparición de Diana Ospina es un caso prioritario y dijo que se adelantan todas las actividades de investigación, con las autoridades correspondientes para lograr su ubicación.

“Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina, se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla. Seguimos en esta tarea”, dijo el alcalde.

