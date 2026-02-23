Bogotá

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

Desde la madrugada del domingo 22 de febrero a las 2:44 a. m., la mujer permanece desaparecida.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de febrero de 2026, 6:11 p. m.
Este video es pieza clave en la investigación.
La investigación por la desaparición de Diana Ospina, la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron de la ciudad de Bogotá, continúa.

A medida que avanzan las horas, se siguen conociendo nuevos detalles de este caso que enciende nuevamente las alarmas en la capital en temas de inseguridad.

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

En la tarde de este lunes 23 de febrero se conoció un video de cámaras de seguridad en el cual se ve el momento exacto en el cual la mujer se subió a un taxi.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.
De acuerdo con un reciente comunicado de Theatron, se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga, quien tomó un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59.

