Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

La investigación por la desaparición de Diana Ospina, la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron de la ciudad de Bogotá, continúa.

A medida que avanzan las horas, se siguen conociendo nuevos detalles de este caso que enciende nuevamente las alarmas en la capital en temas de inseguridad.

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

En la tarde de este lunes 23 de febrero se conoció un video de cámaras de seguridad en el cual se ve el momento exacto en el cual la mujer se subió a un taxi.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

De acuerdo con un reciente comunicado de Theatron, se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a. m. en compañía de una amiga, quien tomó un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59.

Posteriormente, la discoteca manifestó que Diana se dirigió a la calle 58 bis con carrera 10 -a inmediaciones del establecimiento nocturno-, donde abordó un taxi, el cual sería el que se puede observar en el video.

Theatron entregó a las autoridades pertinentes el fragmento donde se logra ver el momento exacto de los últimos movimientos de esta mujer: “En colaboración con el grupo Gaula y las autoridades, hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento”, dice la empresa.

Estas grabaciones son ayuda para esclarecer estos hechos en los cuales las autoridades se encuentran recopilando testimonios de los momentos antes de su desaparición.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y apoyar a la familia y amigos de Diana en su incansable búsqueda. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a cualquier información que pueda contribuir a la localización de Diana”, agregó la compañía.

En el mismo comunicado, la compañía fue enfática en mencionar que, para los clientes, existe un convenio con una empresa de taxis de la ciudad para más confianza de los asistentes.

“Theatron aclara que tiene un convenio con el servicio de Taxis Seguros, el cual se pone a disposición de los clientes que lo requieren y se informa al público visitante desde su entrada”, se lee en el escrito.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con la mujer, pero no se tiene ningún rastro de su paradero.