Aparece foto que muestra el taxi en el que supuestamente desapareció Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá

Pasan las horas y sigue sin conocerse el paradero de Diana Ospina, la mujer de 35 años que desapareció después de abordar un taxi durante la madrugada del pasado domingo, 22 de febrero.

Según se ha conocido, la joven estaba disfrutando en el club conocido como Theatron, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. De allí salió en compañía de una amiga, tomó el vehículo en la calle y su rastro desapareció.

La emisora Blu Radio reveló una imagen que es clave dentro del caso: una fotografía en la que se ve el taxi en el que, al parecer, Diana se subió.

En el registro se alcanza a percibir las placas del automotor y se observa también a un hombre que está parado justo al lado de la puerta del conductor, pero no se sabe quién es o si está involucrado en lo sucedido.

Esta imagen es de mucha importancia dentro de las investigaciones que se están adelantando, aunque, hasta el momento, no se tiene ningún rastro sobre el paradero de la joven, lo que ha encendido las alarmas en la capital del país.

A esto se suma, además, otros detalles extraños que han llamado mucho la atención. Una amiga de Diana le contó a SEMANA que algunos mensajes del WhatsApp de la mujer fueron eliminados, específicamente uno en el que enviaba una foto de las placas del automotor en el que se subió.

Asimismo, se han hecho algunas transacciones de dinero desde las cuentas de Diana, movimientos que ya están intentando ser rastreados por las autoridades para conseguir una pista que los lleve a ubicarla.

Otro detalle extraño es que en una historia en el perfil de Instagram de Ospina, fue publicado un mensaje en el que supuestamente ella confirmó que se le había perdido el celular. Sin embargo, todo indicaría que esta publicación fue hecha por los presuntos delincuentes que estarían detrás de todo.

De acuerdo con Blu Radio, desde que comenzó a circular la foto de Diana con los números para compartir cualquier información, la familia ha recibido llamadas extorsivas en las que exigen una suma de dinero para dejarla libre.

Incluso, los allegados ya habrían hecho un primer pago de 2.5 millones de pesos, pero hasta el momento no han recibido ninguna prueba de supervivencia.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con la mujer, pero no se tiene ningún rastro de su paradero.