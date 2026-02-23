Nación

Diana Ospina tomó un taxi tras salir de Theatron y desapareció: mensajes del celular fueron borrados y su familia pide ayuda

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso, mientras que la familia espera una llamada que les indique el paradero de la mujer.

Redacción Nación
23 de febrero de 2026, 9:00 a. m.
Ella es Diana Ospina, mujer desaparecida en Bogotá.
Ella es Diana Ospina, mujer desaparecida en Bogotá. Foto: @anaidlegna

Diana Ospina, una mujer de 35 años, desapareció en extrañas circunstancias en la ciudad de Bogotá durante la madrugada del pasado domingo, 22 de febrero.

Según Andrea Galindo, una de sus amigas, se encontraban disfrutando de una noche de fiesta en el reconocido club Theatron, ubicado en la localidad de Chapinero.

Tras gozar de la noche, las dos salieron juntas del sitio debido a que los carros que habían solicitado estaban a punto de llegar al mismo tiempo. “Yo tomo mi carro y ella me dice que su carro está a tres minutos, entonces me vengo tranquila”, relató en diálogo con City Tv.

Una vez Galindo llegó a su casa, le comunicó esto a su amiga. Por su parte, Diana le respondió que finalmente no cogió el vehículo que solicitó en una plataforma, sino que tomó un taxi.

De hecho, le envió por WhatsApp una foto de la placa, por lo que Galindo le pidió que le avisara cuando llegara a su casa. Sin embargo, desde ese momento no se supo nada más de ella.

Además, al siguiente día se percató de que alguien eliminó la foto que Diana había enviado con los datos del vehículo y unos audios. “Cuando desperté me di cuenta de que ya habían borrado la foto y no tuvimos más contacto”, contó la amiga.

Desde ese momento y con el paso de las horas, la angustia se ha apoderado de la familia, que pide ayuda para poder localizar a la mujer. Incluso, su foto ya se ha hecho viral en las redes sociales, junto a unos números en los que los allegados esperan una llamada que les indique qué fue lo que pasó.

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso y adelantan todas las investigaciones para esclarecer con exactitud el paradero de Diana Ospina, mientras que su familia ruega que regrese pronto a casa.

“El Gaula de la Policía trabaja con la familia recolectando información, haciendo búsqueda activa y cruce de información”, comentó el secretario de Seguridad César Restrepo.

Por el momento, y pese a la viralidad que ha tenido el caso en las plataformas digitales, no se sabe nada de lo que pasó con la mujer.

