Se conoce el oscuro pasado del hombre que atacó a mordiscos a una niña en estación de gasolina en Bogotá

El sujeto permanece detenido en la URI mientras que el proceso avanza y es trasladado a una cárcel.

23 de febrero de 2026, 7:28 a. m.
Una estación de gasolina y una imagen de las heridas con las que quedó la menor tras el ataque.
Una estación de gasolina y una imagen de las heridas con las que quedó la menor tras el ataque. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Noticias RCN

El pasado 15 de febrero una familia vivió momentos de pánico en una estación de gasolina ubicada en la localidad de Suba, en Bogotá. Las personas estaban allí tranquilamente, cuando un hombre, sin justificación alguna, atacó a mordiscos a una niña 11 años.

Además de las heridas a la pequeña, quien tuvo que ser trasladada a un centro médico, el sujeto también agredió a la mamá con puños y al papá con un cuchillo.

La delincuencia suele aprovecharse de los encuentros anónimos.
El hombre también llevaba un cuchillo en el momento del ataque. Foto: Getty Images

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso que ha generado gran indignación en la capital del país. En las últimas horas, se reveló parte del pasado del agresor, lo que ha abierto interrogantes sobre el motivo por el que estaba libre.

De acuerdo con City Tv, este hombre antes del ataque tenía vigentes dos órdenes de captura con condena. La primera por el delito de hurto, mientras que la segunda por fuga de presos.

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Ahora, enfrenta un nuevo proceso por la forma en la que atacó a mordiscos a la niña y a su familia. Por lo mismo, actualmente se encuentra detenido en una URI y está a la espera de ser trasladado a una cárcel, mientras que el proceso en su contra avanza.

La mamá de la víctima habló con el medio mencionado para hacerle un llamado a la justicia, aseguró que lo que ocurrió con su hija no se trató de un caso de lesiones personales, sino de intento de asesinato.

“Él le empezó a lanzar el puñal sin medir consecuencias”, comentó.

La mujer confirmó que la pequeña ya fue dada de alta del centro médico, pero todavía hay mucha preocupación por las afectaciones en el ojo izquierdo, donde el sujeto la mordió y, además, la atacó con el cuchillo que llevaba.

Tragedia en Bello, Antioquia: riña escolar dejó un menor muerto

“La movilidad del ojo está reducida. Gracias a Dios el tema central de la visión no se vio tan afectado, aunque ahorita tiene hemorragias pequeñas en la parte blanca”, dijo.

Por último, la mamá de la niña pidió a las personas del sector que la ayuden con cualquier video de cámaras de seguridad para que estos registros sean tenidos en cuenta en medio del proceso que se lleva contra el sujeto.

Por el momento, las autoridades se encuentran avanzando en las investigaciones del caso, con el objetivo de esclarecer en su totalidad todo lo que ocurrió en este lamentable hecho.

