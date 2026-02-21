Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Luto en el municipio de San Roque, ubicado en el nordeste de Antioquia, luego de que tres personas fueran halladas sin vida en una vivienda.

La alerta la realizaron a la Policía vecinos de esta familia, por los fuertes olores que emanaban del predio ubicado en el barrio Alto de la Pila.

De acuerdo con información de la Alcaldía de San Roque, las tres personas halladas muertas son una mujer de 36 años, un hombre de 37 y un menor de edad de 12, oriundos del municipio de Bello.

Si bien serán las autoridades y el dictamen de Medicina Legal los que establezcan las causas puntuales de la muerte de estas tres personas, un reporte preliminar da cuenta de que habría sido provocada “por ellos mismos”, informó la Alcaldía de esa población.

“Las autoridades competentes continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable suceso que hoy enluta a nuestro municipio”, agregaron.

El alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, a través de un video dirigido a la comunidad, lamentó lo ocurrido e indicó que en esa población hay consternación por la muerte de estas tres personas.

“Llevaban ya vario tiempo viviendo en el municipio de San Roque. Presuntamente lo que cuenta la comunidad cercana a ellos es que toman una muy mala decisión, esto fue básicamente un suicidio”, aseguró Villegas.

El alcalde de San Roque recordó que en esa población cuentan con los canales para atender gratuitamente a personas que estén atravesando temas de salud mental.

“Con psicólogos, especialistas, profesionales, quienes están atendiendo constantemente en los barrios, en las veredas, en cada una de las casas. Busquen ayuda antes de tomar cualquier decisión”, agregó.

Finalmente, Villegas insistió en que la muerte de estos dos adultos y el menor de edad no está relacionado con un hecho violento.