Tragedia en Bello, Antioquia: riña escolar dejó un menor muerto

Este viernes 20 de febrero en horas de la mañana se presentó una riña escolar en el municipio de Bello, Antioquia, que involucró a dos menores del Colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic) y que dejó a uno de estos muerto.

Los hechos se presentaron en los alrededores de la institución educativa, en el barrio El Pinar, en la antigua vía a Guarne.

De acuerdo con medios locales, inicialmente ambos menores se fueron a golpes y, en cuestión de segundos, uno de estos sacó un arma blanca y atacó al otro.

Gravemente herido, el menor de 14 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de la lesión que recibió en el pecho.

Entre tanto, el presunto agresor, un menor de 16 años, fue aprehendido por las autoridades, quienes a su vez investigan a qué obedeció la riña que terminó en tragedia.

La Alcaldía de Bello se pronunció

Desde la Alcaldía de Bello rechazaron lo ocurrido y se solidarizaron con la familia del menor asesinado que cursaba grado séptimo.

“La Alcaldía de Bello rechaza el acto violento que se presentó entre estudiantes de la Institución Educativa no oficial CUVIC, en la que fue herido con arma blanca un estudiante del grado séptimo, de 14 años de edad, quien posteriormente fallece por causa de la lesión infligida por otro menor de edad. La Alcaldía de Bello y su Secretaría de Educación se solidarizan con la familia del estudiante fallecido y del menor implicado, y comunica que activó el acompañamiento a las familias a través del Sistema de Salud Mental Sanamente”, se indicó.

Desde la Alcaldía también resaltaron que el presunto agresor deberá responderá ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) .

Por último, recordaron que el Colegio Universidad Virtual de Colombia presta los servicios educativos a través de la modalidad de cobertura educativa.