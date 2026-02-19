BOGOTÁ

Riña en supermercado de Bogotá casi termina en tragedia: así ocurrió todo

Dos personas fueron capturadas y serán judicializadas.

Redacción Nación
19 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
Uno de los momentos de la riña al interior del supermercado.
Uno de los momentos de la riña al interior del supermercado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Una riña se presentó al interior de un supermercado en el barrio Eduardo Frei, localidad Antonio Nariño, en Bogotá, que dejó dos personas capturadas.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de la localidad Antonio Nariño, un guarda de seguridad resultó herido luego de ser agredido en medio de una discusión con otra persona, al parecer, en medio de un caso de intolerancia.

En un video de una cámara de seguridad del supermercado se observa que, como podía, el guarda de seguridad trataba de defenderse del hombre que lo atacaba con un arma de fuego.

En la imagen, el guarda de seguridad forcejeando con el sujeto armado.
En la imagen, el guarda de seguridad forcejeando con el sujeto armado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras lo anterior, al lugar arribaron policías de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes lograron la captura de una pareja que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

“Durante el registro, a la mujer le fue hallada un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen”, destacaron desde Metropolitana de Bogotá.

Pareja capturada tras riña en supermercado de Bogotá.
La pareja capturada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según datos de la Policía, en lo corrido de este 2026, el Centro Automático de Despacho ha atendido más de 55.000 llamadas por riñas, 4.000 más que en 2025.

En otro caso, la Policía de Bogotá reportó este miércoles, 18 de febrero, la captura de seis personas en medio de una riña que se habría presentado por el robo de una gorra.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, dijo que los seis capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto.

Riña en Suba
Uno de los momentos de la riña en Suba Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Es así como, tras la intervención, se logra hacer la recuperación de la gorra, se logra establecer que resulta una persona con lesiones personales, y se evidencia que una de las personas que portaba un arma tipo traumática trató de esconderla lanzándola a un establecimiento de comercio en donde fue hallada por parte de nuestras unidades”, destacó Botero.

Noticias Destacadas