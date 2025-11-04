Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

El 3 de noviembre, hacia las 12:40 p. m., una patrulla respondió al llamado por una riña en el barrio Olaya Herrera, en la comuna 13 de Medellín. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con un arma cortopunzante y manchas de sangre en su ropa; en el forcejeo el sujeto hirió a dos policías, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente falleció, informaron las autoridades.

Los uniformados ingresaron por los callejones del sector para verificar la llamada a la línea 123 y se encontraron con la persona armada. Pese a las advertencias de los policías, el hombre se abalanzó contra ellos y los hirió con el arma blanca. Ante la agresión, los agentes hicieron uso de sus armas de dotación.

Los dos uniformados lesionados fueron atendidos en un centro asistencial y, según la Policía, se encuentran fuera de peligro. El sujeto fue llevado también a un centro hospitalario, donde perdió la vida. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica en el lugar de los hechos y la institución policial dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso judicial y disciplinario.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia el momento en que la situación escala en los callejones: vecinos, agentes y el hombre, armado con un cuchillo, se cruzan en varias ocasiones. Además, se escucha cómo quien graba el video —no se sabe aún si los policías o vecinos— le gritan al hombre con el arma blanca que pare, que por favor se calme. Los videos fueron utilizados por las autoridades como material probatorio preliminar.

EN VIDEO | Un hombre persiguió e hirió con un cuchillo a dos policías en la comuna 13, de Medellín. Los uniformados trataron de que el agresor se calmara, pero, según la Secretaría de Seguridad de la ciudad, tuvieron que accionar sus armas de dotación en "legítima defensa". pic.twitter.com/IA85RtUH9K — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 4, 2025

Según los uniformados, las autoridades intentaron por todos los medios que el hombre soltara el cuchillo y que el uso del arma de dotación ocurriera en el marco de lo que describió como legítima defensa. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso y determinar responsabilidades.

La Policía Metropolitana informó además la activación de un proceso disciplinario interno y la conformación de un equipo interdisciplinario que acompañará las indagaciones judiciales. El CTI realizó la inspección técnica al lugar para levantar evidencia física y tomar testimonios de testigos que presenciaron el enfrentamiento.