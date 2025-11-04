Suscribirse

Nación

Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

En las grabaciones difundidas se aprecia el momento en que la situación escala en los callejones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de noviembre de 2025, 3:10 a. m.
El hombre habría herido a dos policías.
El hombre habría herido a dos policías. | Foto: Redes Sociales: Teleantioquia

El 3 de noviembre, hacia las 12:40 p. m., una patrulla respondió al llamado por una riña en el barrio Olaya Herrera, en la comuna 13 de Medellín. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con un arma cortopunzante y manchas de sangre en su ropa; en el forcejeo el sujeto hirió a dos policías, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente falleció, informaron las autoridades.

Contexto: Conductores, tengan en cuenta: restricción del pico y placa en Medellín para este miércoles, 5 de noviembre

Los uniformados ingresaron por los callejones del sector para verificar la llamada a la línea 123 y se encontraron con la persona armada. Pese a las advertencias de los policías, el hombre se abalanzó contra ellos y los hirió con el arma blanca. Ante la agresión, los agentes hicieron uso de sus armas de dotación.

Los dos uniformados lesionados fueron atendidos en un centro asistencial y, según la Policía, se encuentran fuera de peligro. El sujeto fue llevado también a un centro hospitalario, donde perdió la vida. El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica en el lugar de los hechos y la institución policial dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso judicial y disciplinario.

Contexto: Esta es Coco Chanel, la droga por la que mataron a B King en México: SEMANA ya había alertado sobre su venta en Medellín

En las grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia el momento en que la situación escala en los callejones: vecinos, agentes y el hombre, armado con un cuchillo, se cruzan en varias ocasiones. Además, se escucha cómo quien graba el video —no se sabe aún si los policías o vecinos— le gritan al hombre con el arma blanca que pare, que por favor se calme. Los videos fueron utilizados por las autoridades como material probatorio preliminar.

Según los uniformados, las autoridades intentaron por todos los medios que el hombre soltara el cuchillo y que el uso del arma de dotación ocurriera en el marco de lo que describió como legítima defensa. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso y determinar responsabilidades.

Contexto: Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

La Policía Metropolitana informó además la activación de un proceso disciplinario interno y la conformación de un equipo interdisciplinario que acompañará las indagaciones judiciales. El CTI realizó la inspección técnica al lugar para levantar evidencia física y tomar testimonios de testigos que presenciaron el enfrentamiento.

Olaya Herrera, en la comuna 13 de Medellín, ha sido escenario en distintas ocasiones de incidentes violentos, lo que explica la presencia permanente de cuadrantes en el sector. En este caso en particular, la Policía respondió a un llamado por una riña y terminó con un balance de dos agentes heridos y una persona fallecida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada mostró por primera vez el rostro de su hijo y lanzó pulla a Aida Victoria

2. Cortes de agua en Bogotá: barrios que se verán afectados este miércoles 5 de noviembre

3. Esto es lo que no sabía de la agencia libre de las Grandes Ligas: inician las negociaciones

4. Nicolás Maduro dice que es “más famoso que Taylor Swift y Karol G”: esta fue la burla en plena transmisión en vivo

5. Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Comuna 13riñaCuchilloPolicía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.