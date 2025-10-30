Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

Una verdadera tragedia estremece a la comuna 13 de Medellín. En la tarde del miércoles, una joven de 19 años, identificada como Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, fue asesinada por su expareja de manera brutal.

Fuentes consultadas por SEMANA indicaron que su exnovio, Luis Miguel Zapata, la esperó durante más de 30 minutos en la parada del bus en el que ella llegaba todos los días de su trabajo.

No estaba solo; lo acompañaba el conductor de la moto en la que se movilizaba.

Cuentan las fuentes que, tan pronto Yuri Alejandra vio a su exnovio, intentó resguardarse en el bus, pero este subió y la bajó violentamente del automotor.

Posteriormente, la subió en la moto y la ubicó entre el cuerpo del conductor y el suyo para evitar que se escapara.

La reacción de la joven fue tratar de salirse de la motocicleta, por lo que los tres, Luis Miguel, su presunto cómplice y Yuri Alejandra, cayeron.

En medio del forcejeo, Luis Miguel atacó a la joven con un arma blanca y la hirió en por lo menos 16 oportunidades. Después huyó junto al conductor de la moto, que posteriormente fue abandonada en donde ocurrieron los hechos, lugar conocido como Guadarrama.

Personas que estaban cerca del lugar de los hechos socorrieron a la joven y la trasladaron a la Unidad Intermedia de San Javier, que presta servicios a la comuna 13 de Medellín, pero cuando llegaron ya había muerto.

“Esto es una tristeza, a mí me duele mucho cualquier muerte y de nuestras mujeres especialmente, nuestros niños, nuestras niñas; invito siempre a que nos respetemos, ¡acá hay unas personas que no soportan que les acaben una relación sentimental y amenazan a sus exparejas!”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

“Me parece absurdo”, agregó.

Panorámica del Centro de Medellín sector La Alpujarra Medellín octubre 12 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Tras conocerse la muerte de Yuri Alejandra, vecinos comenzaron a divulgar la fotografía de Luis Miguel, señalándolo de haber cometido el feminicidio y para que las autoridades le dieran captura, aunque esto no fue posible.

El cadáver del joven de 21 años fue hallado en una zona verde cercana al lugar en el que le quitó la vida a Yuri Alejandra. Tenía signos de disparos en su cráneo. Dicen que se quitó la vida.

Personas que los conocieron dijeron que sostuvieron una relación durante seis meses, tiempo en el que la joven fue sometida a múltiples maltratos, por lo que decidió acabar su vínculo con Luis Miguel hace un mes, pero este no lo aceptó.

La comuna 13, ubicada en el occidente de Medellín, ha visto cómo este año fueron asesinadas otras 17 personas, lo que la posiciona como cuarta con más homicidios de la ciudad, después de la comuna 10, La Candelaria (centro de la ciudad), donde han asesinado a 54 personas; la 3, Manrique, con 25 asesinatos; y la 4, Aranjuez, con 21.