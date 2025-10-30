Habla esposo de detective de Policía de Nueva York que murió en Cali tras cirugía estética: sembró dudas y contó cómo se enteró

Continúa la investigación en la ciudad de Cali por la muerte de Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York. La mujer arribó a la capital del Valle del Cauca para someterse a una cirugía estética, en la que finalmente falleció.

Mientras que las investigaciones avanzan, Michael Stone, esposo de la víctima, habló por primera vez y reveló nuevos detalles de cómo se enteró de todo. En diálogo con el medio New York Daily News, el hombre explicó que fue el médico el que se comunicó con él para darle la triste noticia.

Alicia Stone, ella fue la policía de Nueva York que murió en Cali. | Foto: API

“Me llamó y me dijo que mi esposa acababa de fallecer. Ni siquiera tenía ninguna información para decirme cuando le pregunté. Algo simplemente no cuadra”, contó.

Michael relató que antes del procedimiento, que consistió en un levantamiento de glúteos y una liposucción, habló con la mujer y ella le manifestó que estaba “perfectamente bien”. Por lo mismo, fue muy “impactante” y “doloroso” la forma en la que le dieron la noticia.

Stone sostuvo que tiene muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó, por lo que aseguró que necesita que todo se esclarezca.

Por el momento, y según los primeros reportes, la uniformada de la Policía de Nueva York habría muerto por cuenta de un paro cardíaco no especificado. De hecho, se informó que la mujer fue hallada inconsciente en la habitación del hotel en la que se estaba recuperando, de inmediato fue trasladada a un centro médico y allí se declaró su muerte.

El procedimiento quirúrgico, que fue un levantamiento de glúteos y una liposucción, Alicia Stone se lo había realizado una semana antes. | Foto: Tomada de redes sociales

El esposo de la víctima relató lo que le dijo el médico que lo llamó: “Me dijeron: ‘Lo siento mucho, su esposa tuvo un episodio médico y trataron de salvarla’. Dijo que podría haber sido un ataque cardíaco o un coágulo de sangre”.

Por último, el hombre dejó en claro que no descansará hasta que todo el caso se esclarezca, por lo que recurrirá a una autopsia independiente para tener claridad sobre la causa de muerte de su esposa.

“Solicitaré una autopsia cuando regrese, necesito saber y necesito algo de independencia. [...] No tengo confianza en este momento en nada de lo que ha ocurrido en Colombia”, concluyó.