Detective de la Policía de Nueva York murió en Cali tras someterse a una cirugía estética

Una detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), identificada como Alicia Stone, falleció en Cali luego de someterse a una cirugía estética en un centro médico de la capital vallecaucana. La mujer, de origen dominicano y de 40 años, había llegado a la ciudad el pasado 16 de octubre de 2025 para practicarse un levantamiento de glúteos y una liposucción.

Según el reporte oficial, Stone fue hallada inconsciente en la habitación del hotel donde permanecía durante su recuperación. Fue trasladada de urgencia a la Fundación Valle del Lili, donde finalmente se confirmó su muerte. Los primeros dictámenes médicos indican que la causa habría sido un “paro cardíaco no especificado”.

El esposo de la víctima, Michael Stone, también detective del NYPD, viajó a Colombia tras conocer la noticia y solicitó una autopsia independiente para esclarecer los hechos. En declaraciones al diario Daily News, expresó sus dudas sobre la información recibida por parte del personal médico: “El doctor que me llamó desde Colombia me dijo que mi esposa acababa de fallecer, pero no pudo darme detalles. Algo no cuadra. No confío en nada de lo que ha pasado en Colombia”, afirmó.

El detective relató, además, que un día antes de su muerte Alicia le había informado a su familia que se encontraba bien de salud. Este hecho ha aumentado la incertidumbre entre sus allegados y llevó a que el NYPD enviara un equipo a Colombia para acompañar las investigaciones.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso e investiga posibles irregularidades médicas o fallas en la atención posoperatoria. Stone, quien trabajaba desde hace 13 años en la Policía de Nueva York, se desempeñaba en la Oficina de Asuntos Internos, donde era reconocida por su compromiso y ética profesional. Era madre de tres hijos.