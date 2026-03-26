En la ciudad de Cali se presentó un incendio en el barrio Los Lagos, específicamente en el asentamiento de desarrollo incompleto “Nueva Esperanza”; este se registró hacia la madrugada del 25 de marzo.

Así desmantelaron los centros ilegales que desguazaban motos en tiempo récord en Cali

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, precisó que: “Siendo las 2:30 de la mañana del día de hoy (25 de marzo), se presentó un incendio estructural en el asentamiento de desarrollo incompleto (Nueva Esperanza), ubicado en el barrio Los Lagos”.

Según lo que se ha informado, los bomberos atendieron la emergencia y, hacia las 3:35 de la mañana, se pudo controlar la situación, aunque aún se continuaban atendiendo distintos puntos calientes.

Ayudas humanitarias para afectados por los incendios en Los Lagos. Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, la Alcaldía de Cali ha ejecutado los respectivos protocolos para brindar una atención oportuna a la emergencia. La Secretaría de Gestión del Riesgo ha atendido la situación y realizado un censo para determinar cuáles fueron las afectaciones relacionadas con el incendio.

Nicolás Suárez Vallejo, subsecretario del Manejo de Desastres, indicó que: “Se ha realizado la atención por parte del sistema distrital de Gestión del Riesgo; se han entregado más de 140 ayudas humanitarias, consistentes en kit de descanso, kit de cocina, kit de higiene corporal y kit de mercado, para que las familias puedan transitar durante los días posteriores a la emergencia con sus necesidades básicas satisfechas”.

Además, con este tipo de acciones se refuerza el interés por parte de las autoridades competentes por velar por el bienestar de los habitantes de la ciudad de Cali. “Desde la Secretaría se sigue acompañando la presencia institucional de la Alcaldía, que permanecerá en este sitio durante los próximos días, y esperamos que todas las personas puedan superar esta emergencia que dejó más de 144 caleños damnificados (…) hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Vivienda, de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Salud, de la Defensa Civil y de la Policía Nacional”, indicó Suárez.

El número de personas damnificadas es una muestra de la magnitud de este evento desafortunado, que dejó afectaciones en algunas familias caleñas.

Alcaldía anuncio subsidio de arrendamiento temporal para los damnificados Foto: Alcaldía de Cali

Aunque en principio los reportes indicaban que alrededor de 41 personas se vieron afectadas, con los nuevos reportes el número ha aumentado considerablemente: “Aproximadamente 200 personas han requerido atención física, psicológica y psicosocial. De estas, 25 requirieron apoyo psicosocial inmediato y, de ellas, tres tuvieron que ser remitidas a servicios de urgencias en la red hospitalaria”.

Subsidio de vivienda

La secretaria de Vivienda de Cali, María del Mar Mozo, afirmó que para las personas afectadas por el evento se habilitará un subsidio temporal de arrendamiento, “que permitirá a las familias reubicarse mientras se supera esta situación. Este es un apoyo pensado para proteger a los hogares más vulnerables en momentos de emergencia, garantizando un lugar digno donde puedan permanecer de manera temporal.”

J Balvin llegó a Cali, recorrió el barrio Obrero y se llevó una obra urbana que proyecta el talento local al mundo

La funcionaria también indica que “El subsidio de arrendamiento temporal se otorga hasta por seis meses, dependiendo de la disponibilidad de recursos, y corresponde al 0,35 de un salario mínimo mensual legal vigente”.