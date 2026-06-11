Preocupación por proliferación de ratas en zona gastronómica del sur de Cali; Secretaría de Salud realizó inspección

La aparición de numerosos roedores en inmediaciones de reconocidos restaurantes de la calle 9ª, en el sur de Cali, llevó a la Secretaría de Salud Pública Distrital a desplegar una jornada de inspección, vigilancia y control en este concurrido corredor gastronómico de la ciudad.

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La situación quedó al descubierto luego de que ciudadanos difundieran en redes sociales videos en los que se observan ratas desplazándose por zonas cercanas a establecimientos de comida, generando preocupación entre residentes, visitantes y comerciantes del sector. Ante las denuncias, funcionarios de Salud Ambiental realizaron una visita técnica para verificar las condiciones sanitarias del lugar y determinar las causas de la problemática.

Durante la intervención, las autoridades identificaron que uno de los principales factores asociados a la proliferación de roedores estaría relacionado con el manejo inadecuado de residuos sólidos en áreas públicas y zonas cercanas a los establecimientos comerciales. Como parte de la respuesta institucional, se implementaron acciones de control mediante la instalación de cebos rodenticidas autorizados y otras medidas contempladas dentro de los protocolos de vigilancia sanitaria.

El subsecretario de Salud Pública, Carlos Pinzón, sostuvo reuniones con propietarios y administradores de restaurantes del sector para coordinar acciones conjuntas encaminadas a mejorar las prácticas de disposición de residuos y fortalecer las condiciones de salubridad en la zona. Según explicó el funcionario, la estrategia busca reducir los focos que favorecen la presencia de estos animales y prevenir riesgos para la salud pública.

De manera paralela, los equipos de la Secretaría adelantaron labores de inspección en el separador de la calle 9ª, donde también se desarrollaron acciones de vigilancia y control para disminuir la presencia de roedores en el espacio público. Estas actividades hacen parte de un plan integral orientado a proteger la salud de los ciudadanos y preservar las condiciones sanitarias de uno de los sectores gastronómicos más visitados de la capital vallecaucana.

Las autoridades anunciaron que realizarán seguimientos periódicos para verificar el cumplimiento de las medidas acordadas con los establecimientos comerciales. En caso de detectarse incumplimientos en las normas sanitarias o en el manejo de residuos, podrían aplicarse las sanciones contempladas en la normatividad vigente.