Escándalo por la muerte de una niña de 14 años tras una cirugía estética, ¿tenía el consentimiento de sus padres?

Una niña de 14 años de edad murió después de someterse a una cirugía estética, mientras su padre asegura que los médicos están ocultando la verdad.

Se trata de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una menor de edad que falleció después de someterse a un aumento de senos, supuestamente, sin que sus padres se enteraran. La niña murió en un hospital de Durango, en México, una semana después de la cirugía.

Según se informa, la causa de la muerte de Paloma fue marcada como complicaciones debido a una enfermedad respiratoria en su certificado de defunción, pero su desconsolado padre, Carlos Arellano, afirma que el aumento de senos fue el culpable y exige una investigación.

“Su certificado de defunción declaró falsamente ‘enfermedad’ como causa de muerte en un intento de ocultar la verdad”, dijo el padre de la menor y agregó: “Nos lo entregaron enseguida. No sé cómo lo hicieron tan rápido”, dijo sobre el certificado de defunción.

El padre asegura que no sabía que su hija se había sometido a una cirugía | Foto: X/@lamarlasabrina

Carlos afirma que solo se enteró de que su hija se había sometido al procedimiento al descubrir cicatrices e implantes cuando le permitieron ver los restos de la joven.

“Exijo que se investigue a todos los responsables”, dijo el padre desconsolado, quien aseguró que la cirugía se realizó sin su consentimiento y dijo que se enteró después de lo que había pasado. Las autoridades están investigando lo sucedido.

“Pensé que se había contagiado de covid-19 en su viaje a la montaña”, dijo el padre, recordando que su madre le había dicho que Paloma había dado positivo y que estarían fuera unos días sin señal telefónica.

Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando falleció tras someterse a una cirugía de aumento de pecho.



Las cirugías fueron autorizadas por su madre y realizadas por la pareja de esta, sin el conocimiento ni consentimiento del padre. A él le dijeron que la menor tenía COVID-19 y que… pic.twitter.com/fYXinbrY95 — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) September 24, 2025

Tras el funeral, Carlos presentó una denuncia al darse cuenta de que había algo más detrás del “sufrimiento” y la muerte de su hija.

Las secuelas de la cirugía fueron críticas: un paro cardiorrespiratorio y una inflamación cerebral grave que llevó a los médicos a inducir el coma y conectar a la joven de 14 años a un respirador. Solo entonces, cuando la situación se volvió desesperada, la madre decidió contactar a Carlos para informarle sobre el estado de su hija, según medios locales.

“En el funeral, algunos familiares me dijeron que tenía los senos más grandes que antes, y cuando se lo comenté a su madre, me dijo que no era cierto, que no sabía nada”, dijo el padre.

“Esa noche, le pedí a su madre que saliera de la habitación para poder hablar con la niña y despedirme. Por alguna razón, no quiso. Logré convencerla a ella y a toda su familia de que se fueran, y así lo hicieron. Mi hermana, mi cuñada, mi madre y yo nos quedamos dentro”, aseveró.

“Examinaron a mi hija y, efectivamente: tenía implantes mamarios. Tenemos fotografías de los implantes y las cicatrices. Inmediatamente, solicitamos una autopsia”, concluyó el papá ante la Fiscalía mexicana.