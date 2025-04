El drama de las víctimas de los falsos cirujanos en Colombia: las operaron despiertas, inyectaron dudosas sustancias y hubo muertes

“Me dijo que llevaba muchos años de experiencia realizando esta labor. Había estudiado en diferentes instituciones y tenía diferentes diplomas en su consultorio. Era un cuarto pequeño con una camilla. Me dijo que era un procedimiento ambulatorio, que al otro día podía trabajar, y el procedimiento me lo hizo despierta. Me decidí por la economía y la experiencia”, reconoció la víctima en entrevista con SEMANA.