Viaje mortal: vino de España a practicarse una cirugía estética en Bogotá y murió

Colombia se ha convertido en la última década en uno de los destinos favoritos para las personas que quieren realizarse intervenciones estéticas y arreglar o corregir ciertos detalles de su cuerpo con los que no está a gusto.

No obstante, este interés de las personas del exterior o de los mismos colombianos que viven fuera del país se convierte en una oportunidad más para que personas inescrupulosas aprovechen y realicen procedimientos ilegales y, más allá de estafar a las personas, causar complicaciones de salud y, en el peor de los casos, la muerte.

“Nosotras dimos con ella porque muchas conocidas se habían operado con Brenda (la mujer que hizo el procedimiento). Los resultados al inicio eran geniales, ellos se hacían notar mucho por redes sociales. Ella se nos presentó a nosotros como médica esteticista profesional, entonces nosotras confiamos. Eso no era una clínica, era un local ”, explicó la prima de la víctima, Gabriela Duarte, en Noticias Caracol .

“Esta mujer la cita el viernes 15 de septiembre. Sofi llega a las 10 de la mañana. (...) La cirugía tenía que terminar a la 1 de la tarde. La cirugía se complicó. Sofi empieza a convulsionar, hubo un descuido de esta supuesta cirujana, pues Sofi se les cayó de la camilla, las convulsiones empeoraron y al final la mujer decide llevarla a la Clínica Olaya, pero llegó allí con los signos muy bajitos. La reanimaron, la intubaron, pero Sofi no sobrevivió”, apuntó.

Por su parte, el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, que recibió la información pertinente del caso de la Secretaría de Salud de Bogotá. No obstante, de la mujer que realizó el procedimiento quirúrgico a Laura Sofía no se sabe nada, pues desde ese momento no hay pistas de ella.