Acueducto advierte que el consumo de agua en Bogotá, se está disparando en los días que no hay racionamiento

Natasha Avendaño indicó también que los niveles de los embalses del sistema Chingaza aún no están en las cifras ideales para garantizar el abastecimiento de agua en lo que resta de 2024 y para 2025. Precisamente, según el reporte de la EAAB, el nivel de los embalses se encuentra en un 47,60 % y aún no se ha alcanzado la meta para este mes de julio, que es de 52,3 %.

¿Hasta cuándo irá el racionamiento de agua en Bogotá?

Para el especial de las 100 Empresas de SEMANA , la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, calificó la situación del racionamiento como “atípica”. “ No nos había tocado en Bogotá y hasta ese momento no iba a ser tan evidente la situación de cambio climático para el país”, dice.

“El mensaje más importante es: tenemos que cambiar nuestra relación con el agua. Estamos ante la incertidumbre y esto que pasó puede volver a pasar y en todos los países del mundo en los que ha pasado se repite. El problema es que no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados para que cuando vuelva a pasar, no nos toque racionar. Porque el día que levante la medida de racionamiento es porque no voy a volver a ella nunca. Y porque tenemos que dejar a la empresa preparada para que la ciudad no vuelva a una medida de ese tipo”, sentenció Avendaño.