¿Hasta cuándo irá el racionamiento de agua en Bogotá? Esto responde la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño

“El mensaje más importante es: tenemos que cambiar nuestra relación con el agua. Estamos ante la incertidumbre y esto que pasó puede volver a pasar y en todos los países del mundo en los que ha pasado se repite. El problema es que no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados para que cuando vuelva a pasar, no nos toque racionar. Porque el día que levante la medida de racionamiento es porque no voy a volver a ella nunca. Y porque tenemos que dejar a la empresa preparada para que la ciudad no vuelva a una medida de ese tipo”, sentencia Avendaño.