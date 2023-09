Largas filas en oficina de pasaportes en Bogotá: SEMANA llegó hasta la sede centro; las personas reclaman que hay preocupación por el documento

¿Qué dice la Cancillería sobre estos desordenes?

Le piden a los ciudadanos hacer el trámite del documento solo si requieren salir del país pronto. “Por lo mismo, el Ministerio recuerda también que este es un documento que es esencial únicamente en el caso de que se vaya a viajar próximamente al exterior o si se precisa hacer una renovación de visa, para lo cual el país que la expide exige un periodo mínimo de meses de vigencia del documento. En caso de no tener algunas de estas situaciones previstas, no es necesario que lo saque”, aseguraron desde la Cancillería.

Garzón aseguró que la Cancillería aún cuenta con los insumos para poder proveer los pasaportes. “El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha asegurado que cuenten con los insumos necesarios para que no se suspenda en ninguna oficina el trámite de pasaportes para los ciudadanos colombianos”, aseguró Garzón.

“Los ciudadanos que tenemos pasaporte vigente, y esto es importante que lo verifiquen en la hoja de su libreta, no necesitan cambiar su pasaporte”, dijo la funcionaria de la sede centro en Bogotá.

Y agregó: “La invitación general que hace Cancillería es que se tranquilicen porque no se va a dar una suspensión en la expedición de los pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha asegurado de contar con los insumos suficientes para que todos los ciudadanos tengan acceso a este trámite a pesar del cambio de licitación”, aseguró Garzón, quien pidió a las personas no acudir a las oficinas si no tienen cita previa.