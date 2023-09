Ante caos presentado en oficina de pasaportes de Bucaramanga, confirman que el servicio seguirá operando con normalidad

Así es como varios colombianos han publicado en redes sociales la congestión que se vive en ciudades como Bucaramanga, capital santandereana, donde sus habitantes han acudido de forma masiva a sacar su pasaporte ente el temor de no poderlo hacer después del 2 de octubre.

"No vienen a reclamarlos": al día son anulados 20 pasaportes en Santander

Contexto: "No vienen a reclamarlos": al día son anulados 20 pasaportes en Santander

Así luce la oficina de pasaportes de Bucaramanga. Y esperen “tantico” lo que se viene dado que EL CAMBIO no quiso adjudicar la licitación porque sólo quedó un oferente. pic.twitter.com/WiM3NMluiA

Investigarán al canciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes

Y es que el asunto resulta preocupante, no solo expedir los pasaportes se ha convertido en una odisea para los ciudadanos que no consiguen las citas o no los entregan a tiempo, ahora parece estar en el limbo la continuidad en el trámite de estos documentos necesarios para salir del país.