Páramo de Santurbán | Colombia gana otro pleito internacional que evita la explotación de recursos en este santuario natural

Abogado explica en SEMANA cómo Colombia logró su protección: “Red Eagle compró títulos donde sabía que no podía hacer minería”

Contexto: Abogado explica en SEMANA cómo Colombia logró su protección: “Red Eagle compró títulos donde sabía que no podía hacer minería”

En el Laudo, el tribunal determinó que Eco Oro no cumplió con su carga procesal de demostrar la existencia del perjuicio supuestamente sufrido y en consecuencia, decidió que no podía otorgar indemnización alguna.

Santurbán: fuente hídrica vital para más de 2.5 millones de personas

Sin embargo, en la decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, se encontró, por mayoría, que la implementación de la prohibición de la minería en Santurbán no se realizó de conformidad con el Estándar Mínimo de Trato contemplado en el Artículo 805 del TLC.

En particular, el Tribunal Arbitral consideró que la excesiva demora en la delimitación del páramo de Santurbán, aunada a la moratoria en el otorgamiento de licencias ambientales y la negativa de la ANM de otorgar a Eco Oro una extensión del plazo para la presentación de un Plan de Trabajos y Obras hasta tanto se delimitara definitivamente el páramo de Santurbán, e ra una conducta manifiestamente arbitraria y de esa forma, contraria al Estándar Mínimo de Trato bajo el Artículo 805 del TLC.

Luego de dos intercambios de escritos en los cuales las partes discutieron, entre otras cosas, la probabilidad de que el proyecto de gran minería de Eco Oro hubiera obtenido una licencia ambiental, el Laudo determinó que Colombia no debe pagar indemnización alguna a Eco Oro. En ese sentido, se determinó que la compañía no cumplió con su carga procesal de demostrar el perjuicio sufrido, ya que, a pesar de habérsele solicitado expresamente, Eco Oro no fue capaz de aportar ninguna prueba para determinar el valor de la pérdida de oportunidad de solicitar una licencia ambiental.