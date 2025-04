Víctor, testigo de la Fiscalía en contra del expresidente Uribe, cambió su versión en menos de 24 horas. Así quedó en evidencia

Pese a esto, indicó que esto no podía calificar como una extorsión. “Yo no le estoy pidiendo, ni le estoy extorsionando. Nada de eso. Como vuelvo y lo reitero, él (en referencia a Juan José Salazar) fue el que me contactó, me mandó a buscar. Yo no lo busqué a él”, dijo alias Víctor.