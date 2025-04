Defensa del expresidente Uribe advierte que testigo de la Fiscalía relata hechos que “no le constan”

Exparamilitar rompió en llanto al recordar las amenazas y presiones que ha recibido por no declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe

“Él me dice (en referencia a Diego Cadena) que viene en nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez (...) Le dije que cuál era el motivo o qué. Empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de (Pablo Hernán Sierra) Pipintá y él me ofrece una plata, me dice hay 200 millones de pesos para desmentir a Alberto”, indicó.