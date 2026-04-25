El municipio decidió prohibir fiestas y aglomeraciones ante el deterioro del orden público en las últimas semanas.

MinDefensa activó capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Reducir riesgos y recuperar el control

La crisis de seguridad en Sabanalarga obligó a las autoridades a tomar una decisión drástica: suspender durante 90 días todos los eventos masivos en el municipio.

La medida, adoptada mediante decreto de la Alcaldía, busca frenar el deterioro del orden público en una zona que ha venido registrando un aumento de hechos violentos en las últimas semanas.

La restricción aplica para bailes, fiestas y cualquier actividad que implique aglomeraciones en el espacio público.

La medida, según explicó la Alcaldía de Sabanalarga, busca “salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes”, en medio del aumento de hechos violentos que han encendido las alertas en el municipio.

La decisión fue adoptada por la administración del alcalde José Elías Chams como parte de una estrategia para contener la inseguridad y evitar nuevos riesgos en espacios con alta concentración de personas.

Detrás de la medida hay un contexto más complejo. En los últimos días, el municipio ha sido escenario de varios hechos violentos, incluidos homicidios y ataques armados, lo que encendió las alertas de las autoridades locales.

Frente a este panorama, la administración municipal optó por limitar las concentraciones multitudinarias como una forma de reducir riesgos y recuperar el control del territorio.

El alcalde, José Elías Chams, ha insistido en que la decisión hace parte de un paquete más amplio de acciones para contener la criminalidad.

La suspensión de eventos no es una medida aislada, sino una estrategia que busca disminuir situaciones propicias para alteraciones del orden público y mejorar la convivencia ciudadana.

Imagen de una de las vías del municipio de Sabanalarga en donde la Alcaldía de Sabanalarga ordenó frenar eventos masivos. Foto: Captura de pantalla YouTube @agrolatina

Restricción de 90 días para evaluar la seguridad

La medida tendrá una duración inicial de tres meses. Las autoridades han dejado claro que será evaluada una vez termine ese periodo.

Dependiendo de cómo evolucionen las condiciones de seguridad en el municipio, se levantará la medida.

#Atlántico | Prohíben eventos masivos por 90 días, en Sabanalarga, Atlántico: esta es la razónhttps://t.co/WwZo3KyCKS — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 25, 2026

Mientras tanto, el impacto ya empieza a sentirse. Comerciantes y sectores económicos locales advierten que la restricción golpea directamente la actividad comercial, especialmente en fechas clave como el Día de la Madre y la temporada de mitad de año, momentos en los que suelen aumentar las ventas.

El municipio queda así en una especie de pausa obligada. Sin fiestas ni eventos masivos, la prioridad pasa a ser la seguridad.

Es un gran intento por contener una situación que, según las autoridades, exige medidas urgentes para evitar que la violencia siga escalando.