MinDefensa activó capacidades de inteligencia para contribuir a la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Por medio de labores de inteligencia, en la tarde del domingo 19 de abril de 2026, las autoridades del país entregaron la información sobre un plan para atentar contra la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Identifican plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Álex Char

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, destacó el mandatario local en su cuenta de X.

Horas más tarde, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre las acciones que se están tomando para contribuir a la seguridad de Alejandro Char.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

En primer caso, Sánchez destaca que se activaron las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con el Ministerio del Interior, la Fiscalía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla.

Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con @MinInterior, @FiscaliaCol y la @UNPColombia, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla,… https://t.co/fA5gDeEwPU — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 20, 2026

“El Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales, y ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir de manera efectiva posibles atentados en su contra y capturar a los responsables. Llame al 157. Absoluta reserva”, completó el líder de la cartera de defensa.

La respuesta del ministro de Defensa se da tras un pronunciamiento de Alejandro Char, el cual contactó a los líderes de las fuerzas de seguridad del país para poner en conocimiento sus preocupaciones por su seguridad y su familia.

Alejandro Char criticó la ‘paz total’ e hizo una preocupante denuncia que afecta a familias y a comercios en Barranquilla

“Con esta información, he contactado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía y al director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía”, dijo el alto funcionario.

Por el momento no se ha señalado si el esquema de seguridad del mandatario local será modificado. Junto a esto, los cuerpos de la ley realizan las labores de investigación para dar con los responsables del plan que se tendría para atentar contra la integridad de Alejandro Char y su familia.