Así van las obras de las cuatro nuevas megaestaciones de policía en Barranquilla

Una de las grandes obras que está llevando a cabo Alejandro Char en Barranquilla es la construcción de cuatro complejos policiales que llevarán, según él, a vivir “con más tranquilidad”. Por esa razón, el alcalde mostró orgulloso el avance de las edificaciones, al corte de mayo de 2026.

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A través de un video, Char señaló lo siguiente: “Hoy haciendo una correría en la mañana de las megaestaciones de policía que estamos construyendo en Barranquilla. Hemos mostrado bosques del norte en la localidad de Río Mar, luego pasamos por Caribe Verde, suroccidente de Barranquilla, y ahora estamos aquí en pleno malecón de Rebolo, una hermosa estación de policía que la comunidad nos vino pidiendo”.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Alcaldía de Barranquilla

Estado de las obras de las megaestaciones de Policía en Barranquilla

Estación de Policía Malecón de Rebolo (en la localidad Suroriente): más del 95% de avance. Reforzará la seguridad en todo este sector de la ciudad.

(en la localidad Suroriente): más del 95% de avance. Reforzará la seguridad en todo este sector de la ciudad. Estación de Policía Riomar : cerca del 70% de avance. Fortalecerá la seguridad en una de las zonas residenciales y comerciales más dinámicas de la ciudad.

: cerca del 70% de avance. Fortalecerá la seguridad en una de las zonas residenciales y comerciales más dinámicas de la ciudad. Estación de Policía Caribe Verde en la localidad Suroccidente: cerca del 60% de avance. Permitirá brindar una atención más rápida y cercana.

en la localidad Suroccidente: cerca del 60% de avance. Permitirá brindar una atención más rápida y cercana. Base de Distrito y Estación de Policía El Bosque en la localidad Suroccidente: será el centro de operaciones del Distrito IV y fortalecerá el trabajo de los uniformados en una de las zonas más pobladas de Barranquilla.

“¡No bajamos la guardia! Seguimos trabajando para que las familias barranquilleras vivan con más tranquilidad y se sientan más seguras en sus barrios”, escribió Char en la red social X.

Por otra parte, el mandatario habló frente al progreso de la obra y las necesidades de la ciudadanía, mencionó que: “Como se pueden dar cuenta, va muy bien avanzada. Felices porque estamos haciendo lo que la gente nos estaba solicitando; querían ver a la policía mucho más cerca. La estación estaba muy lejos de este sector del suroriente”.

Finalmente, Char fue claro con su labor a cargo de ‘La Arenosa’: “Barranquilla sigue invirtiendo en la seguridad de los barranquilleros, más cercanía de la policía, más movilidad, más tecnología, y estamos cumpliendo a nuestra gente. Barranquilla no baja la guardia, Barranquilla y su seguridad a otro nivel”.

Esta iniciativa contempla la construcción, adecuación y mejoramiento de instalaciones destinadas a ampliar la presencia institucional en sectores estratégicos de Barranquilla. Actualmente, el proyecto registra un avance general de ejecución del 66,24 %, según cifras de la Alcaldía de Barranquilla.