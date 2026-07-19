Alerta en Atlántico: dos jóvenes fueron asesinadas a disparos en Barranquilla y Soledad; una es menor de edad

La situación de orden público no es la mejor en el departamento del Atlántico. En las últimas horas se ha conocido el asesinato a disparos de dos mujeres, una de 22 años y otra de 16 años de edad, lo que ha prendido la alarma de las autoridades judiciales y organizaciones feministas.

El primer caso tuvo lugar la mañana del sábado, 18 de julio, en el sector de Villa Caracas, en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, cuando se desató una discusión en el interior de la vivienda de la menor de edad con otro joven, quien sería su pareja sentimental.

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Las autoridades investigan estos dos casos. Foto: Bernardo Peña / El País

En medio de la acolarada pelea, fueron subiendo los ánimos hasta que el joven identificado por las autoridades como Wahinner Jesús Pareja Romero, de 20 años, habría sacado un arma de fuego y supuestamente la atacó en varias oportunidades.

Luego del atentado, este hombre huyó, pero en una rápida reacción de los integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lograron capturarlo y trasladarlo hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para su judicialización.

El segundo caso que se registró en el Atlántico fue en el municipio de Soledad sobre las 5:37 de la mañana de este domingo 19 de julio, en la transversal 1C sur con diagonal 73, barrio Don Bosco, donde murió Danelly Marcela Del Valle Mendoza.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Colprensa / Getty Images

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De acuerdo con la versión que se ha conocido por parte de las autoridades, la joven estaba departiendo con varias personas en el interior de una vivienda de la zona, cuando hubo una fuerte pelea con un hombre.

En ese momento, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades, dejando a la joven sin vida en el acto. El agresor huyó y ahora es buscado por las autoridades judiciales que tratan de esclarecer el caso.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es que van 46 mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va de 2026 y solo en el mes de julio son 9 las víctimas en el departamento.