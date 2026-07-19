En el interior del Batallón Paraíso del Ejército Nacional estará la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en el norte de Barranquilla. Así lo dio a conocer el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien informó que ya comenzaron las adecuaciones de las instalaciones con el fin de recibir al presidente electo de Colombia una vez se posesione.

Barranquilla, la nueva sede del poder presidencial bajo Abelardo De La Espriella; esta es la historia

Esta será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Estará dentro del Batallón Paraíso. Foto: Suministrada a SEMANA.

El mandatario de los atlanticenses revisó las obras que avanzan en el interior de la Segunda Brigada de la institución castrense con el fin de que no haya retrasos y se cumplan los tiempos establecidos.

“Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una presidencia necesita para que pueda despachar desde nuestra ciudad”, detalló Verano.

Avanzan las adecuaciones internas del lugar dentro de una unidad militar en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Y es que desde esta unidad militar el presidente electo De La Espriella tendrá su centro de operaciones y se llevarán a cabo reuniones sobre asuntos clave del orden nacional.

“Estamos trabajando para entregar una infraestructura moderna, funcional y segura, que responda a las necesidades de la Presidencia de la República y contribuya a fortalecer el papel de Barranquilla y del Atlántico como escenario de las grandes decisiones nacionales”, puntualizó Verano.

Los detalles del segundo consejo de ministros de Abelardo De La Espriella: “Un gobierno preparado para actuar desde el primer día”

SEMANA conoció que, antes de elegir este lugar como sede presidencial, fueron descartados otros sitios por razones de estricta seguridad.

“Hubo varios puntos que se tuvieron en cuenta, como la Casa Catinchi, la Aduana, entre otros, pero se fueron descartando por estrictas razones de seguridad del señor presidente electo y el equipo que lo acompaña”, contó una fuente.

Sin embargo, la fuente precisó que no se descarta que en las instalaciones de la Aduana en Barranquilla se ubique el equipo más cercano del presidente electo.

“El edificio de la Aduana ya lo están desocupando porque había allí varias oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero se han ido moviendo las personas para que esté a disposición del equipo del presidente De La Espriella. Hay que esperar los detalles y los anuncios oficiales”, agregó la fuente.