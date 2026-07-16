Barranquilla

Propuesta del designado ministro de Justicia, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación es respaldada por la fiscal Luz Adriana Camargo

La funcionaria calificó la actual audiencia de imputación como un paso “sin sentido” dentro del engranaje judicial.

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Redacción Semana
16 de julio de 2026 a las 9:17 a. m.
Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación
Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, se pronunció esta mañana sobre la propuesta del designado ministro de Justicia, Iván Cancino, de eliminar las audiencia de imputación para agilizar procesos judiciales.

“Escuché con atención al ministro designado y coincido en varios de sus planteamientos, especialmente este de pensar en eliminar las audiencias de formulación de imputación. Me parece una propuesta interesante”, afirmó la funcionaria desde la Plaza de la Paz en Barranquilla, donde se conmemora el Día del Investigador.

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