El asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero en la ciudad de Maine, en Estados Unidos, sigue provocando reacciones.

Anoche, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a la representación consular del país en Estados Unidos presentar una acusación formal contra el agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que le disparó al joven padre de familia.

Petro compartió una publicación en su perfil de la red social X en la que dio a conocer el nombre y la fotografía del funcionario señalado de la muerte del joven migrante, quien contaba con los permisos necesarios para residir en ese país.

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“Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”, expresó Petro en un mensaje divulgado en esa red social.

Al mismo tiempo, se conocieron varias publicaciones que Karolina Rojas, la pareja de Joan Sebastián, hizo en sus redes sociales.

El medio bumangués Vanguardia, de donde era Joan Sebastián, recogió sus palabras, escritas después de que se conociera una velatón que se hizo en el barrio La Victoria, de la capital santandereana, por el eterno descanso del joven.

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“Me duele el alma, tengo tantas preguntas. Quisiera que todo fuera mentira, que vinieras y me abrazaras y me dijeras que todo está bien. Te amo, amor mío, te amo. No tengo palabras para este dolor. Mi vida, eres mi todo, jamás me dejes sola”, escribió la mujer, según dio a conocer el medio regional.

Joan Sebastian habría sido atacado frente a su pequeña hija de tres años de edad. Foto: Tomado de Facebook de Joan Sebastian Durán Guerrero

Además, Karolina, madre de la pequeña hija de tres años de la pareja, que estaba en el auto con Joan Sebastián cuando fue baleado, dijo: “Dime cómo hago para que vuelvas conmigo, mi vida te necesito a mi lado, te amo, siempre estaremos juntos, te lo prometo, no dejaré que esto se quede así”.

La mujer, que por ahora permanece en Estados Unidos adelantando los trámites para la entrega del cuerpo de Joan Sebastián, también escribió: “Gracias por darme tanto amor, por complacerme en todo, por siempre apoyarme. Te amo. Dame mucha fuerza, amor, te lo pido. Acompáñame en cada paso que nos dejes solitas, te lo ruego”.

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Joan Sebastián fue baleado el lunes en la mañana cuando se dirigía hacia su trabajo. El crimen ha provocado otro sisma en torno al ICE, responsable de la muerte de varios migrantes durante operativos.