Tragedia por terremoto en Venezuela enluta a Bucaramanga: Argemiro Antolínez y su pareja murieron abrazados bajo los escombros

El fuerte movimiento telúrico que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio ha dejado una profunda huella en el departamento de Santander, en Colombia. Entre las víctimas mortales reportadas por las autoridades locales se encuentra Argemiro Antolínez Ángel, un ciudadano oriundo de Bucaramanga que residía desde hacía más de una década en el vecino país y que falleció tras el colapso de una estructura residencial en el estado Falcón.

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De acuerdo con los reportes de los organismos de socorro, el deceso de Antolínez Ángel se produjo en la localidad turística de Tucacas, una de las zonas más impactadas por la actividad sísmica. La víctima se encontraba junto a su compañera sentimental en un apartamento ubicado en el tercer piso del edificio La Mar Suite, estructura que sufrió un colapso total debido a la intensidad de los sismos.

Los equipos de rescate que adelantaban labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes hallaron los cuerpos sin vida de la pareja. Según las descripciones de los brigadistas, citadas por medios locales, ambos fueron encontrados juntos bajo las toneladas de concreto, en una escena que evidenció la rapidez con la que se produjo el colapso del edificio.

Argemiro Antolínez murió abrazado a su compañera y buscan a sus familiares Foto: x

Según los balances oficiales del Gobierno venezolano, la cifra de fallecidos por el doble terremoto se elevó a 188 personas, mientras que los heridos ya superan los 1.520. Sin embargo, agencias e institutos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierten que, debido al nivel de destrucción en zonas vulnerables, el saldo de víctimas mortales podría incrementarse en las próximas horas.

Más allá de la pérdida física, la situación de Antolínez Ángel ha desencadenado una compleja búsqueda transnacional. Debido a que el ciudadano colombiano llevaba entre 12 y 14 años viviendo en el estado Falcón y no contaba con registros de documentación legal que acreditaran formalmente su vínculo conyugal actual, los trámites de entrega del cuerpo se encuentran bajo estricta reserva legal en la morgue del hospital de Tucacas.

Ante este panorama, la periodista colombiana Indira Ramírez, radicada en España, inició una campaña de difusión en redes sociales y medios de comunicación con el fin de localizar de manera urgente a los familiares directos del fallecido en la capital de Santander.

“Creemos que esto hay que hacerlo por humanidad. No podemos quedarnos con la idea de que su exesposa, hermanos, primos o hijos en Bucaramanga no sepan que esta persona falleció”, afirmó Ramírez en declaraciones recogidas por el diario Vanguardia.

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La comunicadora señaló que, a pesar de haber intentado establecer puentes con posibles allegados, emisoras locales y autoridades en Santander, aún no se ha obtenido una respuesta positiva. El cuerpo del santandereano permanece bajo custodia de las autoridades forenses venezolanas, a la espera de un familiar consanguíneo que pueda reclamarlo y definir el proceso de sepultura o repatriación.

Las personas que tengan datos verídicos o que conozcan el paradero de los familiares de Argemiro Antolínez Ángel en Bucaramanga pueden comunicarse formalmente, a través de los canales de asistencia humanitaria dispuestos para este caso, incluyendo la línea habilitada de WhatsApp +34 637 300 459.