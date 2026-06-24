“Dios santo, ten misericordia”: así reaccionaron Ricardo Montaner, Danny Ocean y más famosos tras el impactante sismo en Venezuela

La tarde de este miércoles 24 de junio, una potente y poco común secuencia sísmica sacudió la región central de Venezuela, generando alarma en la población y motivando una ola de reacciones inmediatas por parte de diversas figuras del entretenimiento, la música y el entorno digital.

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El evento telúrico, que tuvo como epicentro el municipio de Montalbán en el estado Carabobo, motivó a que distintas personalidades venezolanas utilizaran sus plataformas digitales para reportar su estado, hacer llamados a la prevención y manifestar su solidaridad con los afectados.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el sistema de alerta de tsunamis de dicho país, el fenómeno se caracterizó por dos movimientos telúricos de gran magnitud registrados con una diferencia de apenas 39 segundos. Las autoridades internacionales catalogaron el evento como un “doblete sísmico”.

El movimiento principal alcanzó una magnitud de 7.5, mientras que el primer temblor fue reclasificado formalmente como un sismo precursor. Debido a que el epicentro se localizó a una profundidad superficial de 13.2 kilómetros, el potencial de percepción y de eventuales daños materiales en la región central del país se incrementó de forma considerable. Este evento se posiciona como uno de los más significativos en territorio venezolano desde el sismo de magnitud 7.3 ocurrido en el estado Sucre en el año 2018.

Uno de los primeros en manifestar su preocupación por el fenómeno natural fue el cantante Ricardo Montaner, quien en su cuenta de X dijo lo siguiente:

“Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”.

Ricardo Montaner en X Foto: @montanertwiter

A los pocos minutos de registrarse el sismo, el cantante venezolano Danny Ocean acudió a su cuenta oficial en la plataforma X para expresar su preocupación y emitir recomendaciones de seguridad a sus seguidores.

“Fuerza y muchas oraciones para Venezuela. ¡Hoy más que nunca, unidos!”, manifestó el intérprete.

Danny Ocean en su cuenta de X Foto: x

Asimismo, replicando los primeros reportes de las agencias de monitoreo internacionales, el artista añadió un mensaje de advertencia para las zonas costeras: “Venezuela, alerta de tsunami en la costa. ¡Por favor, pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar!”. Cabe destacar que los protocolos internacionales suelen activar alertas preventivas automáticas ante sismos superficiales de magnitudes superiores a 7.0 en regiones costeras o cercanas a ellas.

Por su parte, la reconocida actriz de televisión Gaby Spanic, de 52 años, recurrió a las historias de su perfil oficial de Instagram para compartir el reporte preliminar del temblor. La intérprete acompañó la imagen con una breve petición religiosa: “Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”, haciendo alusión a la amplia cobertura y percepción que suelen tener estos movimientos en los territorios vecinos del Caribe y el norte de Sudamérica.

Artistas como Daniel Habif y Luis Chantaing también se mostraron preocupados por lo sucedido: “Un fuerte abrazo, hermanos venezolanos. Impresionantes las imágenes del terremoto ocurrido en nuestro país hace pocos minutos. Acompaño desde mi corazón a las víctimas de esta tragedia. Pendientes de las posibles réplicas. Estamos todos con ustedes”, expresó el reconocido actor venezolano.

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El impacto del sismo también quedó registrado en transmisiones en vivo. La creadora de contenido y streamer conocida como ‘Feirlygab’ se encontraba realizando una transmisión del videojuego Minecraft en el momento exacto en que las ondas sísmicas alcanzaron su ubicación. “Está temblando… tembló durísimo”, expresó la joven de forma espontánea al percatarse del movimiento de los objetos en su espacio de trabajo.

Hasta el momento, los organismos oficiales de Protección Civil y las autoridades gubernamentales venezolanas continúan con el monitoreo en las zonas más cercanas al epicentro en el estado Carabobo para evaluar la magnitud de los daños materiales y estructurales, mientras la comunidad artística internacional permanece atenta al desarrollo de los reportes de contingencia.