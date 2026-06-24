Walter Mercado reveló los números para ganar la lotería el 25 de junio; cifras para los 12 signos

Aunque falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad por los amantes de los horóscopos, pues durante sus décadas de trayectoria logró acertar en muchas de sus predicciones y manifestaciones.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, sigue compartiendo su legado y para el jueves, 25 de junio publicó los consejos, recomendaciones y números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía lunar impulsa una jornada de introspección y análisis personal. Será un momento para identificar aquello que realmente motiva y comenzar a tomar decisiones con mayor claridad.

Números de suerte: 9, 27 y 41.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones personales toman protagonismo. El día favorece conversaciones profundas y decisiones que permitan fortalecer vínculos o dejar atrás aquello que ya no aporta tranquilidad.

Números de suerte: 6, 18 y 44.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La capacidad de análisis estará fortalecida. Será una jornada favorable para resolver asuntos pendientes, obtener respuestas y reorganizar rutinas que generen mayor bienestar.

Números de suerte: 3, 22 y 57.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad y la sensibilidad estarán potenciadas. Habrá una mayor necesidad de expresar emociones y reconectarse con intereses o proyectos que habían quedado en pausa.

Números de suerte: 8, 19 y 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día estará enfocado en temas emocionales y familiares. Situaciones del pasado podrían salir nuevamente a la superficie para ser comprendidas desde otra perspectiva.

Números de suerte: 1, 29 y 53.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La comunicación tendrá un papel central. Será una jornada para expresar ideas con claridad y abrir conversaciones que podrían cambiar la forma de ver determinadas situaciones.

Números de suerte: 5, 16 y 42.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La atención se dirige hacia la estabilidad y el manejo de recursos. También podrían aparecer oportunidades relacionadas con talentos o decisiones económicas importantes.

Números de suerte: 7, 23 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna transitando por este signo, la energía favorece procesos de renovación personal. Será un momento para asumir cambios y dejar atrás cargas emocionales.

Números de suerte: 11, 28 y 48.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada invita a reducir el ritmo y dedicar tiempo a observar emociones, objetivos y prioridades. El descanso y la reflexión serán importantes.

Números de suerte: 4, 21 y 60.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los vínculos sociales podrían abrir puertas o generar nuevas perspectivas para proyectos futuros. También será una jornada favorable para organizar metas de largo plazo.

Números de suerte: 2, 18 y 37.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El área profesional recibe una energía de cambio y evolución. Podrían aparecer reconocimientos o decisiones relacionadas con nuevas etapas laborales.

Números de suerte: 10, 27 y 54.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición y la conexión espiritual estarán más presentes que de costumbre. El día favorece actividades relacionadas con el aprendizaje, la reflexión y el crecimiento personal.

Números de suerte: 12, 20 y 46.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.