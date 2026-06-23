¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 23 de junio, según Walter Mercado

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Por esta razón, sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el martes 23 de junio de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aunque alrededor puedan presentarse cambios o situaciones inesperadas, la energía del día favorece mantener la estabilidad emocional. La conexión espiritual se fortalece y permitirá enfrentar retos con mayor tranquilidad.

Números de suerte: 5, 14 y 23.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La motivación y el entusiasmo marcarán la jornada. Será un buen momento para avanzar en metas personales y fortalecer la relación de pareja a través de pequeños detalles y espacios compartidos.

Números de suerte: 7, 15 y 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque el panorama parezca favorable, las estrellas aconsejan reducir el ritmo y evaluar con calma los próximos pasos. La organización y la prudencia evitarán decisiones apresuradas.

Números de suerte: 15, 6 y 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La capacidad para comunicar ideas estará especialmente fortalecida. El liderazgo y el entusiasmo aparecerán con fuerza, aunque será importante no asumir más responsabilidades de las necesarias.

Números de suerte: 20, 18 y 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La independencia y la seguridad personal toman protagonismo. Las decisiones que se tomen durante este periodo deberán considerar también el impacto que puedan tener en personas cercanas.

Números de suerte: 17, 8 y 25.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El aspecto económico podría requerir más atención de lo habitual. Algunos gastos inesperados podrían modificar planes, por lo que las estrellas recomiendan evitar riesgos financieros.

Números de suerte: 17, 8 y 35.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los cambios que se presentan alrededor no necesariamente representan dificultades. El momento favorece el aprendizaje, la adaptación y la incorporación de nuevas rutinas enfocadas en el bienestar.

Números de suerte: 12, 3 y 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación será concentrarse en los objetivos propios y dejar de lado comparaciones o exigencias hacia otros. Mostrar más afecto y comprensión fortalecerá relaciones importantes.

Números de suerte: 2, 11 y 44.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Situaciones inesperadas podrían modificar la rutina y generar cierta tensión. Sin embargo, mantener la calma permitirá recuperar el equilibrio en poco tiempo.

Números de suerte: 4, 13 y 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El descanso y el cuidado personal serán prioridad. Evitar excesos y encontrar equilibrio emocional ayudará a mejorar el bienestar general y también las relaciones personales.

Números de suerte: 6, 15 y 33.

Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será un momento para analizar decisiones familiares con mayor detenimiento y aprovechar espacios compartidos. La energía del día también favorece la llegada de oportunidades inesperadas.

Números de suerte: 10, 19 y 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los asuntos sentimentales requerirán reflexión y disposición para reconocer aspectos propios antes de señalar errores ajenos. Será una etapa para evaluar antes de actuar.

Números de suerte: 5, 14 y 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.