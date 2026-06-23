Antonella Petro publicó video con Gustavo Petro, su padre, y revivió instante del pasado: “Un día”

La vida familiar del presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a captar la atención pública luego de que dos de sus hijas, Antonella Petro y Sofía Petro, compartieran detalles sobre cómo es la relación con el mandatario fuera del escenario político.

Esto cuesta el atuendo que lució Sofía Petro cuando votó en la segunda vuelta junto al presidente y su hermana Antonella

Durante sus declaraciones, ambas hablaron sobre la personalidad de su padre en la intimidad del hogar, los niveles de disciplina y exigencia que ha mantenido con su familia, así como los cambios que experimentaron los vínculos entre los seis hermanos desde que Petro llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2022.

Sus reflexiones permitieron conocer una faceta más personal del jefe de Estado y cómo el ejercicio de la Presidencia transformó parte de la dinámica familiar, especialmente en lo relacionado con la convivencia y las relaciones entre los integrantes de la familia presidencial.

Sin embargo, las miradas de algunos curiosos se posaron en un post que hizo la hija menor del mandatario, quien aprovechó la coyuntura por las elecciones 2026 para dedicar un sentido gesto a Gustavo Petro.

La joven publicó un clip en el que se le ve posando junto a su progenitor en las votaciones del 21 de junio, para después darle paso a un viejo recuerdo cuando era más pequeña y lo acompañaba a las urnas a ejercer su derecho democrático.

“Un día”, escribió en la imagen, para luego recordar cómo se veía en sus primeras apariciones en público, respaldando a sus hermanos y sus padres hace cuatro años.

La hija del presidente también dedicó un amoroso mensaje, expresando lo unida que era a Gustavo Petro desde muy chiquita.

“Siempre juntos”, agregó en el pie de foto.

Antonella y Gustavo Petro Foto: Instagram @anto_petro_alcocer

Muchas personas reaccionaron, celebrando el amor de padre e hija que había entre ambos, teniendo en cuenta que ella reveló que era la favorita del político colombiano.