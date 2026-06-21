“Mis hermanos me van a odiar”: el revelador testimonio de Antonella sobre la intimidad de Gustavo Petro

La dinámica interna de la familia del presidente de la República, Gustavo Petro, ha vuelto al centro del debate público tras una serie de declaraciones ofrecidas por dos de sus hijas, Antonella y Andrea Petro.

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Las hijas del mandatario compartieron reflexiones sobre el carácter de su padre en el ámbito privado, los niveles de exigencia en el hogar y cómo la llegada a la Casa de Nariño en agosto de 2022 alteró los vínculos entre los seis hermanos.

En una entrevista concedida a la periodista Vanessa de la Torre en la cadena radial Caracol Radio, Antonella Petro, la hija menor del jefe de Estado, describió a su padre como un hombre que, en el entorno doméstico, “vive tal vez un poco en su mundo, es muy pensativo”.

Según la joven, este rasgo de la personalidad del mandatario ha ejercido una influencia directa en su propia forma de ser, haciéndola más reservada en espacios públicos o poco familiares.

Durante la conversación, al ser interrogada de manera directa sobre si se consideraba la “hija preferida” del presidente, Antonella respondió entre risas:

“A ver, de mi papá sí. Mis hermanos me van a matar, pero yo creo que sí”.

No obstante, aclaró de inmediato que, con su madre, la primera dama Verónica Alcocer, la situación es distinta. Asimismo, la menor calificó al mandatario como una persona “demasiado” amorosa en el trato familiar y enfatizó que las principales demandas de su padre en el hogar se centran exclusivamente en el rendimiento escolar y la rectitud moral, priorizando la honestidad, los principios y los valores por encima de cualquier otra consideración.

Las declaraciones de la menor de la familia generaron conversación en las redes sociales de su hermana mayor, la empresaria Andrea Petro.

Al ser consultada por sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas sobre si Antonella es efectivamente la favorita de Gustavo Petro, Andrea refrendó la afirmación de su hermana con un matiz particular: “Él nos miente a todos. Él dice que no, pero sí, obviamente que sí”.

De acuerdo con la explicación de la hija mayor del mandatario, este trato preferencial responde a una condición natural y de protección debido a que Antonella es la menor del núcleo familiar y la última hija del presidente.

Adicionalmente, Andrea Petro aseguró que el mandatario tiende a ser “celoso y posesivo” con sus hijas, mientras que adopta una postura notablemente más distante y de autogestión con sus hijos varones, hacia quienes mantiene una actitud de “ustedes verán cómo hacen”.

Un aspecto central abordado por Andrea Petro fue el impacto directo que el ejercicio del poder y la alta política han tenido sobre la cohesión del hogar.

La familia del presidente Petro está integrada por seis hijos nacidos de distintas uniones sentimentales, lo que históricamente ha implicado una organización compleja. Según la empresaria, la asunción del mando presidencial en agosto de 2022 agudizó las distancias geográficas y afectivas entre los miembros del clan.

“Nosotros nos hemos alejado muchísimo y eso ha sido la Presidencia la que lo ha hecho”, afirmó Andrea Petro de manera directa, señalando además que la distancia geográfica con varios de los hermanos dificulta la cotidianidad familiar.

A pesar de estas barreras y de admitir que la unión familiar no es tan estrecha como desearían, la hija mayor del mandatario subrayó que el grupo hace esfuerzos significativos por reunirse y acompañarse en las fechas institucionales y los momentos más relevantes de la vida de cada uno de sus integrantes.