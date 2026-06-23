Sobrinos de James Rodríguez sufrieron complicaciones médicas; hermana de jugador explicó

En medio de la alegría de los colombianos por tener la oportunidad de ver a la Tricolor disputar el Mundial después de ocho años, tanto los jugadores como sus familiares están más activos que nunca en redes sociales, mostrando cómo viven esta etapa deportiva.

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Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, es una de las figuras que suele manifestarse al respecto y mostrar su apoyo al equipo cafetero.

Sin embargo, horas antes del partido del martes 23 de junio frente a la República del Congo, la creadora de contenido mostró otra faceta de su realidad al revelar que sus pequeños gemelos han estado presentando algunas complicaciones de salud.

“Esta era yo ayer a las 12:00 de la noche. A los gemelos los cambios de clima les dan alergias y tos alérgica, entonces toca nebulizarlos”, escribió a través de sus historias de Instagram, perfil en el que suma más de 727 mil seguidores, quienes están atentos a cada una de sus publicaciones y actualizaciones.

En la misma imagen, mostró a uno de los bebés utilizando un nebulizador, una máquina que convierte medicamentos líquidos en vapor para que sean inhalados a través de una mascarilla.

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“La noche estuvo difícil, literal. Hoy me paré de mi cama por puro amor al running y a la satisfacción de que los factores no influyen, no influyen en nada en mi disciplina”, anotó.

Sin embargo, manifestó el gran amor que siente por sus hijos y la motivación que tiene para cumplir con sus rutinas y llevar a cabo sus actividades de maternidad, sin dejar de lado el autocuidado y sus compromisos laborales.

“No importa si estoy cansada. Igual, feliz, agotada o triste, lo hice”, manifestó la hermana de James Rodríguez.

Hermana de James Rodríguez explicó situación con sus hijos. Foto: Instagram @juanavalentina

Por otro lado, compartió con su comunidad la distancia que recorrió en la mañana, reflejando su gusto por el deporte y por mantenerse saludable.

“Día de fondo corto, 9 kilómetros. Muchos por hacer; el tiempo no me dio para más hoy, amigas. Pero hecho es mejor que perfecto”, escribió.