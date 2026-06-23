Sobrinos de James Rodríguez sufrieron complicaciones médicas; hermana de jugador explicó

En medio de la alegría de los colombianos por tener la oportunidad de ver a la Tricolor disputar el Mundial después de ocho años, tanto los jugadores como sus familiares están más activos que nunca en redes sociales, mostrando cómo viven esta etapa deportiva.
Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, es una de las figuras que suele manifestarse al respecto y mostrar su apoyo al equipo cafetero.
Sin embargo, horas antes del partido del martes 23 de junio frente a la República del Congo, la creadora de contenido mostró otra faceta de su realidad al revelar que sus pequeños gemelos han estado presentando algunas complicaciones de salud.
“Esta era yo ayer a las 12:00 de la noche. A los gemelos los cambios de clima les dan alergias y tos alérgica, entonces toca nebulizarlos”, escribió a través de sus historias de Instagram, perfil en el que suma más de 727 mil seguidores, quienes están atentos a cada una de sus publicaciones y actualizaciones.
En la misma imagen, mostró a uno de los bebés utilizando un nebulizador, una máquina que convierte medicamentos líquidos en vapor para que sean inhalados a través de una mascarilla.
“La noche estuvo difícil, literal. Hoy me paré de mi cama por puro amor al running y a la satisfacción de que los factores no influyen, no influyen en nada en mi disciplina”, anotó.
Sin embargo, manifestó el gran amor que siente por sus hijos y la motivación que tiene para cumplir con sus rutinas y llevar a cabo sus actividades de maternidad, sin dejar de lado el autocuidado y sus compromisos laborales.
“No importa si estoy cansada. Igual, feliz, agotada o triste, lo hice”, manifestó la hermana de James Rodríguez.
Por otro lado, compartió con su comunidad la distancia que recorrió en la mañana, reflejando su gusto por el deporte y por mantenerse saludable.
“Día de fondo corto, 9 kilómetros. Muchos por hacer; el tiempo no me dio para más hoy, amigas. Pero hecho es mejor que perfecto”, escribió.