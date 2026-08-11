James Rodríguez reapareció tras mes y medio en silencio: se pronunció sobre el terremoto en Colombia

Un mes y medio después de su última publicación, James Rodríguez reapareció en redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026.

insumos médicos y rescatistas por el terremoto: aterrizó en Quibdó

“Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados”, manifestó el capitán de la Selección Colombia.

James considera que “la fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar”.

Comunicado de James Rodríguez tras el terremoto en Colombia. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

“Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará”, agregó el ‘10′.

James Rodríguez reactivó sus redes sociales ante una situación extraordinaria. Su última publicación oficial había sido el 4 de julio, justo después de que la Selección Colombia hubiera clasificado a octavos de final después de vencer a Ghana en Kansas City.

Hasta ahora las únicas ‘pistas’ de su paradero habían salido por publicaciones de amigos. En julio, por ejemplo, se rapó la cabeza y estuvo de vacaciones alejado de los medios de comunicación.

Al tiempo se confirmó su salida de Minnesota United. El conjunto estadounidense confirmó la finalización de su contrato y la separación tras solo seis meses de haber trabajado juntos en la MLS.

James Rodríguez está sin equipo, mientras las principales ligas del mundo están a punto de comenzar.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, durante el Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

“Te amo, Colombia”

Si bien el deseo de James Rodríguez era mantenerse en silencio, la tragedia que sacudió a Colombia tras el terremoto obligó a su pronunciamiento oficial en redes sociales.

El capitán de la Tricolor ha sido un símbolo del país ante el mundo y faltaba su mensaje de apoyo para las víctimas, después de lo que ya habían escrito referentes como Luis Díaz, Jhon Arias y compañía.

Lamine Yamal se conmovió por el terremoto en Colombia: reaccionó y envió solidario mensaje

“A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor”, apuntó James en su cuenta oficial de Instagram.

James Rodríguez finalizó su mensaje diciendo: “Te amo, Colombia”.

La continuidad del volante cucuteño en la Selección Colombia todavía está en veremos. El próximo amistoso de la Tricolor será en el mes de septiembre y la convocatoria del capitán no se ha definido por parte de Néstor Lorenzo.